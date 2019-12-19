Британский журнал The Economist назвал страну года

Авторы публикации отметили, что главной заслугой Узбекистана стало искоренение рабства.

Узбекистан назван страной года по версии британского журнала The Economist. В редакции считают, что реформы президента Мирзиёева позволили государству за год достичь больших высот.

— Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью, — считают аналитики.

Журналисты подчеркнули, что до 2016 года при прежнем президенте граждане Узбекистана, включая детей, трудились на плантациях. Фактически это считалось рабством, в связи с чем в стране было много диссидентов, с которыми велась активная борьба. С приходом нового президента — Шавката Мирзиёева — дела Узбекистана начали налаживаться: принудительный труд сошёл на нет, а в страну начали пускать иностранных журналистов.

На звание страны года также претендовали Новая Зеландия — за действия правительства после стрельбы в мечети, Северная Македония — за смену своего названия и Судан — за свержение диктаторской власти.

Ранее журнал Forbes назвал самых влиятельных женщин года, самых высокооплачиваемых музыкантов, а также самых знаменитых новых миллиардеров.