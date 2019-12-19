Расследованием дела о стрельбе у здания ФСБ займётся центральный аппарат СКР

Центральный аппарат Следственного комитета РФ займётся расследованием уголовного дела о стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов... передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования, — говорится в сообщении.
Также в СК РФ подтвердили информацию, что в результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо.
Напомним, преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем.
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