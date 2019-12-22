Актриса Наталья Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

Дело актрисы Натальи Бочкарёвой, которую в сентябре задержали с кокаином, передано в один из столичных судов. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь Симоновского районного суда Москвы.

По предварительным данным, дело звезды "Счастливы вместе" будет рассматриваться в Преображенском суде.

Напомним, Наталью Бочкарёву задержали с кокаином в конце сентября, но сама актриса опровергла эту информацию. По данным СМИ, на фоне стресса у неё частично парализовало лицо. Через некоторое время после инцидента в Сети появились сообщения о её исчезновении, но затем в этом усмотрели желание скрыть от прессы развитие дела. Звезду телесериала "Счастливы вместе" лишили водительских прав почти на два года и оштрафовали после инцидента с наркотиками.