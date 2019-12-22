Директор Ротару прокомментировал слухи об участии певицы в "Голубом огоньке"

Концертный директор Софии Ротару прокомментировал слухи об участии певицы в съёмках новогодней программы "Голубой огонёк".

— С 2 по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных "Огоньках" и "Песнях года", — сказал он изданию "Газета".

Напомним, в прошлом году София Ротару отказалась от участия в "Песне года" из-за военного положения на Украине. Однако её представители объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. В Совфеде призвали игнорировать её выступления, а член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян предложил лишить её звания народной артистки.