"Выпил, что ли?" Путин пошутил о докладе Ротенберга по Крымскому мосту

Глава государства пообщался со строителями за чашкой чая, открывая железнодорожное сообщение через Керченский пролив.

Президент России Владимир Путин вспомнил о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга с докладом о ходе строительства Крымского моста. Речь об этом зашла в вагоне-ресторане первого поезда, отправившегося в Крым. Глава государства сел за один стол с рабочими-мостовиками и рассказал о переживаниях главы совета директоров "Стройгазмонтажа", чтобы проект состоялся.

— Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: "Ты что, выпил, что ли?" Он говорит: "Нет", — рассказал глава государства своим попутчикам.

Напомним, что президент Владимир Путин стал первым пассажиром поезда, который отправился по железнодорожной части Крымского моста.

А вот первый регулярный пассажирский поезд пройдёт по Керченскому мосту в ночь на 25 декабря. Сейчас этот самый состав уже отправился с перрона Московского вокзала в Петербурге. К слову, завтра с Казанского вокзала российской столицы выйдет поезд сообщением Москва — Симферополь.

Ранее Лайф узнал цену на билеты в поезде "Таврия". Минимальная стоимость поездки из Москвы в Симферополь в вагоне-купе обойдётся в 2966 рублей, в СВ — 9952 рубля.