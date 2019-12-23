Путин рассказал, что пьёт из знаменитой термокружки

Президента России Владимира Путина в ходе совещания в Адыгее спросили, какой он предпочитает чай и что находится в его знаменитой термокружке с гербом РФ.

— Я пью не чай, заваренные, облитые кипятком травы с Алтая, — сказал глава государства.

Президент часто появляется на мероприятиях с термокружкой — например, на пресс-конференциях и прямых линиях. Однажды он пришёл с термосом на ужин в честь лидеров стран G20.

Позже белая кружка с российским гербом появилась в китайских магазинах и стала хитом продаж. В Кремле ранее заявляли, что удивлены вниманием СМИ к президентскому термосу.