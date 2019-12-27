Лавров о санкциях США против "Северного потока — 2": Толкают свой газ на рынок

Вводя санкции против "Северного потока — 2", США пытаются "протолкнуть" свой сжиженный газ на европейский рынок. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
— Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую "Северный поток — 2" укрепляет, а проталкивание американского СПГ (сжиженный природный газ. — Прим. Лайфа) на рынок Европы, — приводит слова министра РИА "Новости".
Происходящее глава внешнеполитического ведомства назвал примером "недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы".
Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который включает в себя санкции в отношении российских газопроводов. США потребовали немедленно прекратить строительство газопровода. В связи с этим швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила работу. Впрочем, в Кремле рассчитывают на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram