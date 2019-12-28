Обмен пленными между Киевом и Донбассом пройдёт 29 декабря

Украина с одной стороны, ДНР и ЛНР с другой обменяются пленными 29 декабря. Об этом сообщается на сайте омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

— В это воскресенье, 29 декабря, то есть ещё до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четвёрки", украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск, в свою очередь, освободят 55, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что на встрече "нормандской четвёрки" была достигнута договорённость об обмене пленными в формате "всех на всех" до Нового года. Президент Украины подтвердил это соглашение и рассказал, как будет проходить обмен.