Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет у власти

При этом отмечается, что самым главным достижением российского лидера является умение реализовывать планы при незначительных бюджетах.

За время пребывания Владимира Путина у руля страны Россия стала сильнее, чем была когда-либо за последние 20 лет, как экономически, так и политически, и вернула себе значительную часть своего влияния, потерянного после распада СССР. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, "раздражающий НАТО" подъём России при Путине можно выразить следующими фактами: за прошедшие годы Россия укрепила связи с Китаем, воссоединилась с Крымом, переломила ситуацию в Сирии, а также заключила контракты на поставку нефти и оружия с ключевым союзником США на Ближнем Востоке, Саудовской Аравией, и заключила сделку с Турцией, членом НАТО, на поставку ракетных комплексов С-400, несмотря на сильное сопротивление Вашингтона.

— Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку, впервые за 20 лет, — говорится в публикации.

И успехи в военной промышленности не ограничиваются контрактами на поставку ЗРК, авторы статьи отмечают, что на итоговой коллегии Минобороны в этом году российский лидер констатировал, что на данный момент другие страны вынуждены догонять Россию в развитии вооружений, а не наоборот, как это часто было во времена СССР.

Однако самым главным достижением Путина журналисты называют умение осуществить всё вышеперечисленное при весьма "скромном" государственном бюджете, поскольку США, например, тратят на оборонный бюджет в два раза больше, чем Россия на всё.

Осторожность же Москвы в финансовых вопросах после украинского конфликта и вовсе сделала финансовый баланс страны "одним из самых здоровых в мире", при этом золотовалютные резервы России одни из самых значительных на планете.