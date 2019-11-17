Россия и Саудовская Аравия начали переговоры о поставках комплексов С-400

По данным представителя службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, стороны обговаривают детали соглашения.

Россия ведёт переговоры с Саудовской Аравией по реализации контракта о покупке зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" этой арабской страной. Как сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьёва, договор о поставках был заключён между странами ещё в 2017 году.

— В настоящее время мы с партнёрами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу, — заявила в интервью РИА "Новости" Мария Воробьёва на выставке в Дубае.

Переговоры о возможности приобретения российских ЗРК Саудовской Аравией могли активизироваться после того, как в сентябре неустановленные беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода национальной нефтяной компании Saudi Aramco. В результате на НПЗ начались пожары. По данным СМИ, инциденты нарушили производство и экспорт нефти. После инцидента президент России Владимир Путин предложил Эр-Рияду защититься от беспилотников, и не только при помощи С-400.

Как сообщал Лайф, ранее контракт о покупке ЗРК С-400 был заключён с Турцией. Поставки российских систем Анкаре начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября. США всячески препятствовали покупке турками российских систем ПВО. Вашингтон аргументировал это тем, что Турция участвует в программе по американским истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно. 10 ноября США пригрозили Турции санкциями, если страна не избавится от С-400.