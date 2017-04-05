EBU разрешит Порошенко прочитать рэп на сцене в образе афроамериканца

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре поддержала идею российских пранкеров (они представились премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом), которые предложили, чтобы президент страны Пётр Порошенко зачитал рэп на сцене "Евровидения".

Отметим, изначально пранкеры предлагали Делтенре, чтобы Порошенко выступил на конкурсе с политическим заявлением под песню Джамалы. Глава EBU взволнованно ответила, что это не лучшая идея.

— Порошенко может выступить на сцене без политических лозунгов, он покажет себя, как рэпер. Он будет обычным рэпером и будет одет, как афроамериканец, — заявили пранкеры от лица Владимира Гройсмана.

— Я буду рада обсудить это, и это не исключено. Я должна пообщаться с командой, — ответила Делтенре.

При этом она предостерегла от нагнетания конфликта с Россией в ходе исполнения рэпа.

— Если вы будете использовать песню для ругательства России, это будет проблематично, — добавила глава EBU.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на въезд в страну российской артистке Юлии Самойловой. Такое решение означает автоматический запрет и на участие в "Евровидении".

Глава EBU Ингрид Делтенре с этим решением не согласна. В разговоре с пранкерами она пригрозила Украине бойкотом на три года из-за запрета на въезд Самойловой и заявила о готовности перенести конкурс в Берлин.

Также она призналась, что Джамала — украинская конкурсантка "Евровидения-2016" — не должна была победить.