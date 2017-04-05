Лайф публикует аудио разговора пранкеров с организатором "Евровидения"

Новой жертвой Алексея Столярова и Владимира Кузнецова стала Ингрид Дельтенре — генеральный директор EBU (Европейского вещательного союза).

Российские пранкеры Лексус и Вован позвонили Ингрид Дельтенре от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы узнать, действительно ли EBU хочет наказать официальный Киев за отказ пустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Лайф публикует эксклюзивную* запись разговора.

Отметим, в разговоре с пранкерами Дельтенре вступилась за россиянку. Глава EBU пригрозила Киеву бойкотом на три года в случае запрета на въезд Самойловой и заявила о готовности перенести конкурс в Берлин.

При этом Ингрид Дельтенре считает, что украинская певица Джамала не должна была победить на "Евровидении-2016". На записи организатор конкурса сетует о том, что нашумевшую песню "1944" она услышала слишком поздно.

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