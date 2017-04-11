В Москве прощаются с Евгением Евтушенко

После траурной церемонии — сегодня в 16:00 — поэта похоронят на Переделкинском кладбище в Подмосковье.

Сегодня в Центральном доме литераторов в Москве проходит церемония прощания с известным поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся в США 1 апреля. Евгению Александровичу было 84 года, с 2011 года он страдал онкологическим заболеванием.

Поэт хотел, чтобы его похоронили на родине, в России. Ранее вдова Евгения Евтушенко Мария Новикова заявила, что последним пристанищем её супруга станет кладбище в Переделкине. Разрешение на похороны в писательском городке дало правительство Москвы.

Накануне настоятель храма Святой Татьяны при МГУ, протоиерей Владимир Вигилянский, на своей странице в "Фейсбуке" сообщил подробности похорон Евгения Евтушенко.

Также в день прощания с Евгением Евтушенко просветительский проект актёра Анатолия Белого "Кинопоэзия" при поддержке библиотек Москвы и столичного Департамента культуры проведёт в соцсетях акцию #читаемЕвтушенко. В ней примут участие актёры Евгений Миронов, Сергей Безруков, Максим Виторган, Алёна Бабенко, Виктория Толстоганова, Максим Матвеев.

Ранее в СМИ появилась информация, что последний роман Евгения Евтушенко "Берингов тоннель" издадут в 2017 году.

Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1932 года в Иркутской области. Его первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. Он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году поэта номинировали на Нобелевскую премию по литературе.