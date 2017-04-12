Интернет-пользователи высмеяли Шона Спайсера из-за его плохих знаний истории

Попытки Белого дома сгладить впечатление от прозвучавших слов лишь усугубляли ситуацию.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер стал объектом для насмешек после своего не самого удачного заявления о том, что даже Гитлер не использовал химическое оружие против своих граждан, как это делает президент Сирии Башар Асад.

Интернет-пользователи не оставили эти слова Спайсера без внимания и обрушили на него шквал критики и язвительных замечаний, лейтмотивом которых стало "Маленькие дети знают о холокосте больше, чем пресс-секретарь Белого дома".

Напомним, на очередном брифинге Шон Спайсер, говоря о Башаре Асаде, заявил, что "Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия". В ответ на недоумённые вопросы журналистов он уточнил, что прекрасно осведомлён о лагерях смерти, в которых нацисты травили газом евреев, цыган, советских военнопленных, инвалидов, гомосексуалов и других.

— Ни в коем случае не пытаюсь уменьшить ужасающий характер холокоста, однако я пытался нарисовать контраст между ним и использованием самолётов для химических атак на невинных людей, — сказал он.

Через некоторое время Белый дом разослал в СМИ уточнение слов Спайсера, заменив в цитате "невинных людей" на "населённые пункты". Но и на этом история не закончилась. Поняв, что все эти действия лишь усугубляют ситуацию, официальный представитель президентской администрации сделал ещё одно заявление.

— Я ошибочно использовал несоответствующую действительности и бесчувственную отсылку к холокосту. В ней нет никакого сравнения между действиями Асада и беспощадной и систематизированной бойней, устроенной Гитлером. Но я прошу прощения за сказанное, — отметил Спайсер.

Поиронизировали интернет-пользователи и над тем, что своё заявление официальный представитель Белого дома сделал для того, чтобы отвлечь внимание общественности от скандала, в центре которого оказалась авиакомпания United Airlines, а тот в свою очередь отвлекал от скандала вокруг рекламы компании PepsiCo.

PEPSI: we're the worst



UNITED: no, we're the worst



SEAN SPICER: hold my beer — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) 11 апреля 2017 г.

— Pepsi: "Мы худшие". United: "Нет, мы худшие". Шон Спайсер: "Держите моё пиво", — написал в "Твиттере" Кайван Шрофф.

Главный совет, который пользователи соцсетей дали пресс-секретарю Белого дома, можно сформулировать одним словом: "Замолчи".