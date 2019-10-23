Верни миллиард совхозу! Арбитраж рассмотрит иск акционеров к Грудинину

Клубничный король Павел Грудинин, казалось бы, почти потерял свой совхоз имени Ленина. Уйдя к молодой любовнице и разведясь с женой, он получил только 21% акций совхоза, а бывшая жена — 42%. Но, ещё управляя всей совхозной империей, Грудинин успел недорого продать совхозные земли собственной строительной компании, а уже та выгодно перепродала всё те же 18,48 га шведской компании ИКЕА. И совхоз, и бывшая жена больших денег так и не увидели, а вернуть их совхозу очень хотят.

Акционеры совхоза готовятся к очередному суду с бывшим директором. Московский областной арбитраж начнёт рассматривать их иск уже 24 октября. Бывшая жена и другие совладельцы хотят получить в пользу совхоза от бывшего мужа и директора 1,095 млрд ущерба, возникшего при перепродаже участков земли компании ИКЕА.

В собственном PR Грудинин выглядел талантливым агроменеджером, чудесным образом выращивающим на скудных подмосковных землях буквально "золотую" ягоду. Но оказалось, что по-настоящему золотой была вовсе не клубника, а подмосковная земля, которую компания "ТТ девелопмент" Грудинина выкупила по заниженной в 37 раз цене. Таких эффективных менеджеров в стране немало, возможно, Павел Грудинин и дальше бы перепродавал совхозные земли у самой МКАД, но помешали большая политика и развод.

В какой-то момент все маленькие и большие тайны и грехи Павла Грудинина посыпались наружу, как через дырявое решето: незадекларированные счета и имущество за рубежом, недовольство других акционеров совхоза экономической и хозяйственной деятельностью директора и, наконец, измена жене, с которой новоиспечённый политик прожил 38 лет и которую пытался оставить ни с чем при разводе. А затем третировал и унижал женщину — инвалида второй группы, от которой у него двое детей, рассказывая в СМИ страшные истории про рейдеров.

Но когда почти в 60 уходишь из семьи к 30-летней помощнице — это одно. Откуда-то из области морали. А деньги — другое, они счёт любят. Миноритарии совхоза имели не так много шансов получить упущенную выгоду с бывшего директора, ведь у них был только один процент всех акций, но когда в дело вступила Ирина Грудинина со своими 42 процентами, шансы акционеров получить свой первый миллиард с Павла Грудинина сильно подросли. Возможно, суд удовлетворит требования истцов.

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