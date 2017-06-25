Риккьярдо выиграл Гран-при Азербайджана, а Феттель устроил "таран" Хэмилтона

Сумасшедшую гонку на городской трассе в Баку сенсационно выиграл пилот "Рэд Булл" Даниэль Риккьярдо, а два главных претендента на чемпионство Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон устроили на улицах столицы Азербайджана ДТП.

Городская трасса в Баку в этом году принесла сверхнасыщенную событиями гонку.

Началась она со зрелищного старта, а уже через несколько кругов последовали первые сходы. Среди первых неудачников гонки был россиянин Даниил Квят, который прекратил борьбу из-за проблем с электроникой.

На трассу из-за огромного количества обломков была выпущена машина безопасности.

#AzerbaijanGP is really boring me so knocked this up pic.twitter.com/mh7y8xvq8C — Dale H (@DaleH_F1) 25 июня 2017 г.

Именно за ней произошло, возможно, главное событие чемпионата: лидер сезона Себастьян Феттель врезался в резко замедлившуюся машину Льюиса Хэмилтона, а затем в лучших традициях некоторых российских водителей поехал разбираться с обидчиком и, поравнявшись с "Мерседесом" соперника, предпринял небольшой таран.

Из-за многочисленных аварий и лежавших на асфальте кусков болидов Гран-при Азербайджана даже остановили красными флагами.

После перерыва лидировавшие Хэмилтон и Феттель откатились вниз в пелетоне, один — волею судеб, другой — решением судей. У Льюиса начал отваливаться подголовник, и визит к механикам с ножницами и скотчем оказался неизбежным. А Феттелю всё же дали штраф за спровоцированное ДТП с британцем. В итоге выехали они в конце первой десятки, но пилот "Феррари" оказался впереди своего главного конкурента.

А возглавили сумасшедшую гонку Даниэль Риккьярдо ("Рэд Булл") и пилоты команд-середняков и аутсайдеров — новичок "Формулы-1" 18-летний Лэнс Стролл ("Уильямс"), Кевин Магнуссен ("Рено") и Эстебан Окон ("Форс Индия"). Постепенно фавориты прорывались из глубины пелетона — вместе обгоны совершали Вальттери Боттас, Феттель и Хэмилтон. Казалось, длины гонки им хватит только для того, чтобы расположиться на 3-5-м местах. Но на последних метрах дистанции произошло нечто невероятное: финн из "Мерседеса" предпринял атаку на Стролла и обошел его буквально на 0,105 секунды. Феттель — 4-й, Хэмилтон -5-й.

Победителем невероятного "Гран-при" стал Риккьярдо ("Рэд Булл" выиграл впервые с октября 2016 года), канадец Стролл, участвуя в "королевских гонках" всего восьмой раз, финишировал на подиуме.

Гран-при Азербайджана. Итоги

1. Даниэль Риккьярдо ("Рэд Булл")

2. Вальттери Боттас ("Мерседес")

3. Лэнс Стролл ("Уильямс")

4. Себастьян Феттель ("Феррари")

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

6. Эстебан Окон ("Форс Индия")

7. Кевин Магнуссен ("Рено")

8. Карлос Сайнс ("Торо Россо")

9. Фернандо Алонсо ("Макларен")

10. Паскаль Верляйн ("Заубер")

Положение в чемпионате:

1. Феттель — 153. 2. Хэмилтон — 139. 3. Боттас — 111. 4. Риккьярдо — 92. 5. Райкконен — 73.