Ковальчук за олимпийский сезон в СКА получит 330 миллионов рублей

По информации Лайфа, петербургский клуб и звёздный хоккеист заключили соглашение на условиях, схожих с теми, что были в предыдущем контракте.

Сумма контракта Ильи Ковальчука на сезон 2017/18 составит 330 млн рублей, или около 5,5 млн долларов. Напомним, официально о договорённости было объявлено 9 июля. Сделке предшествовало долгое ожидание и непростые переговоры. Ранее в американских СМИ фигурировала информация, что 34-летний уроженец Твери ищет варианты продолжения карьеры за океаном. Один из лидеров СКА рассчитывал получить контракт на 3 года и 20 млн долларов, то есть получать в год в среднем 6,7 млн. Однако после переговоров с несколькими клубами (чаще других назывались "Флорида", "Вегас" и "Нью-Джерси", где Илья играл до возвращения в Россию) опцию с миграцией из Старого Света в Новый пришлось отложить. В итоге на сезон 2017/18 Ковальчук остаётся в России и сможет помочь сборной на Играх в Пхёнчхане — если будет нужен Олегу Знарку.

Добавим, что сам Илья после заключения контракта заявил, что никаких планов возвращаться в Национальную хоккейную лигу у него не было и после решения её руководителей игнорировать Олимпиаду он сразу решил остаться в Петербурге.

Илья Ковальчук вернулся в Россию летом 2013 года и подписал четырёхлетний контракт со СКА. По сведениям Лайфа, зарплата Ковальчука составляла примерно 5,5 млн долларов в год, или около 330 млн рублей (зарплаты в Континентальной хоккейной лиге наши клубы платят в рублях).

В 2016 году издание "Спортфакт" составило рейтинг 30 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Ковальчук занимал в нём первое место, вслед за ним располагались партнёры по команде Павел Дацюк и Вячеслав Войнов (по 4,5 млн долларов). Всего же в первой тридцатке почти половина позиций была за хоккеистами клуба с берегов Невы.

После заключения нового контракта Ковальчук — девятый в мире российский хоккеист по размеру зарплаты.

Топ-10 самых высокооплачиваемых российских хоккеистов в мире

Зарплаты в сезоне 2017/18. Все суммы в долларах

1. Александр Овечкин ("Вашингтон", НХЛ) — 9 538 000

2. Евгений Малкин ("Питтсбург", НХЛ) — 9 500 000

3. Евгений Кузнецов ("Вашингтон", НХЛ) — 7 800 000

4. Владимир Тарасенко ("Сент-Луис", НХЛ) — 7 500 000

5. Сергей Бобровский ("Коламбус", НХЛ) — 7 425 000

6. Александр Радулов ("Даллас", НХЛ) — 6 250 000

7. Артемий Панарин ("Коламбус", НХЛ) — 6 000 000

8. Семён Варламов ("Колорадо", НХЛ) — 5 900 000

9. Илья Ковальчук (СКА, КХЛ) — 5 500 000

10. Дмитрий Орлов ("Вашингтон", НХЛ) — 5 100 000