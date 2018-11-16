Загитова с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России

На московской арене "Мегаспорт" выступлениями женщин завершился первый день российского Гран-при.

16-летняя Алина Загитова одержала более чем уверенную победу в короткой программе на Гран-при России. Олимпийская чемпионка получила 80,78 балла, что стало новым мировым рекордом. Предыдущее достижение принадлежало также ей (79,93).

— Радует, что я смогла собраться и сделать каскад. Он у меня не всегда получается на старте, на тренировках же я с ним справляюсь, — сказала сразу после победы Алина. — Ещё есть куда стремиться. Я максималистка и выкладываюсь на все 100 процентов.

Второе место у ещё одной россиянки — Софьи Самодуровой. Она заработала сегодня 67,40 балла. Третьей стала Алексия Паганини из Швейцарии (63,43).

Ранее на Гран-при России мировые рекорды установили японец Юдзуру Ханю и российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Напомним, что до этого у фанатов Загитовой случился конфликт с двукратным олимпийским чемпионом, тренером Максимом Траньковым. Болельщиков смутили слова о 16-летней фигуристке — и они начали атаковать его оскорблениями в "Инстаграме".