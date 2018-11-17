Загитова выиграла Гран-при России, несмотря на ошибки в произвольной программе

Второй в общем зачёте стала ещё одна россиянка — Софья Самодурова. Третья представительница России — Полина Цурская — заняла восьмое место.

На пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, проходящему в Москве, завершились все соревнования. В женском одиночном катании победу одержала россиянка Алина Загитова. После мирового рекорда в короткой программе произвольную она откатала не самым лучшим образом. Фигуристка допустила несколько ошибок, в том числе во время флипа, отстав от своего лучшего результата сезона 16 баллов. Однако этого с запасом хватило, чтобы стать первой и в произвольной программе, и в общем зачёте.

Другие россиянки — Софья Самодурова и Полина Цурская — заняли второе и восьмое места соответственно.

Это уже третье золото российских спортсменов на пятом этапе Гран-при. Ранее лучшими в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин, а в соревнованиях пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В тройку лучших россияне не попали только в соревнованиях мужчин: Михаил Коляда занял четвёртое место.

Гран-при, 5-й этап

Rostelecom Cup, Москва

Женщины

Произвольная программа:

Алина Загитова (Россия) — 142,17 Софья Самодурова (Россия) — 130,61 Лим Ын Су (Южная Корея) — 127,91 Юна Шираива (Япония) — 120,58 Алексия Паганини (Швейцария) — 119,07 Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 118,72 Мако Ямашита (Япония) — 110,22 Полина Цурская (Россия) — 92,64 Юра Мацуда (Япония) — 85,99 Грейси Голд (США) — снялась.

Итоговое положение: