Загитова выиграла Гран-при России, несмотря на ошибки в произвольной программе

На пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, проходящему в Москве, завершились все соревнования. В женском одиночном катании победу одержала россиянка Алина Загитова. После мирового рекорда в короткой программе произвольную она откатала не самым лучшим образом. Фигуристка допустила несколько ошибок, в том числе во время флипа, отстав от своего лучшего результата сезона 16 баллов. Однако этого с запасом хватило, чтобы стать первой и в произвольной программе, и в общем зачёте.
Другие россиянки — Софья Самодурова и Полина Цурская — заняли второе и восьмое места соответственно.
Это уже третье золото российских спортсменов на пятом этапе Гран-при. Ранее лучшими в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин, а в соревнованиях пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
В тройку лучших россияне не попали только в соревнованиях мужчин: Михаил Коляда занял четвёртое место.
Гран-при, 5-й этап
Rostelecom Cup, Москва
Женщины
Произвольная программа:
- Алина Загитова (Россия) — 142,17
- Софья Самодурова (Россия) — 130,61
- Лим Ын Су (Южная Корея) — 127,91
- Юна Шираива (Япония) — 120,58
- Алексия Паганини (Швейцария) — 119,07
- Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 118,72
- Мако Ямашита (Япония) — 110,22
- Полина Цурская (Россия) — 92,64
- Юра Мацуда (Япония) — 85,99
- Грейси Голд (США) — снялась.
Итоговое положение:
- Алина Загитова (Россия) — 222,95
- Софья Самодурова (Россия) — 198,01
- Лим Ын Су (Южная Корея) — 185,67
- Алексия Паганини (Швейцария) — 182,50
- Юна Шираива (Япония) — 180,93
- Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 180,45
- Мако Ямашита (Япония) — 161,22
- Полина Цурская (Россия) — 149,45
- Юра Мацуда (Япония) — 137,99
- Популярные
- По времени