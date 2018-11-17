Загитова выиграла Гран-при России, несмотря на ошибки в произвольной программе

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Загитова выиграла Гран-при России, несмотря на ошибки в произвольной программе

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Второй в общем зачёте стала ещё одна россиянка — Софья Самодурова. Третья представительница России — Полина Цурская — заняла восьмое место.

На пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, проходящему в Москве, завершились все соревнования. В женском одиночном катании победу одержала россиянка Алина Загитова. После мирового рекорда в короткой программе произвольную она откатала не самым лучшим образом. Фигуристка допустила несколько ошибок, в том числе во время флипа, отстав от своего лучшего результата сезона 16 баллов. Однако этого с запасом хватило, чтобы стать первой и в произвольной программе, и в общем зачёте.

Другие россиянки — Софья Самодурова и Полина Цурская — заняли второе и восьмое места соответственно.

Это уже третье золото российских спортсменов на пятом этапе Гран-при. Ранее лучшими в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин, а в соревнованиях пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В тройку лучших россияне не попали только в соревнованиях мужчин: Михаил Коляда занял четвёртое место.

Гран-при, 5-й этап

Rostelecom Cup, Москва

Женщины

Произвольная программа:

  1. Алина Загитова (Россия) — 142,17
  2. Софья Самодурова (Россия) — 130,61
  3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 127,91
  4. Юна Шираива (Япония) — 120,58
  5. Алексия Паганини (Швейцария) — 119,07
  6. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 118,72
  7. Мако Ямашита (Япония) — 110,22
  8. Полина Цурская (Россия) — 92,64
  9. Юра Мацуда (Япония) — 85,99
  10. Грейси Голд (США) — снялась.

Итоговое положение:

  1. Алина Загитова (Россия) — 222,95
  2. Софья Самодурова (Россия) — 198,01
  3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 185,67
  4. Алексия Паганини (Швейцария) — 182,50
  5. Юна Шираива (Япония) — 180,93
  6. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 180,45
  7. Мако Ямашита (Япония) — 161,22
  8. Полина Цурская (Россия) — 149,45
  9. Юра Мацуда (Япония) — 137,99

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