Сироткин — лучший пилот "Формулы-1". На Sky Sports его поставили выше Хэмилтона

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Сироткин — лучший пилот "Формулы-1". На Sky Sports его поставили выше Хэмилтона

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Фото:© РИА Новости/Алексей Куденко

Пользователи одного из самых популярных британских медиа отдали россиянину больше голосов, чем земляку-чемпиону.

Британский портал Sky Sports запустил голосование на звание лучшего гонщика "Формулы-1" уходящего сезона. Эксперты представили свою оценку сезона, представив рейтинг из 13 самых успешных пилотов, который возглавил пятикратный чемпион Льюис Хэмилтон.

<p>Рейтинг пилотов &#34;Ф-1&#34; уходящего сезона по версии редакции <a href="https://www.skysports.com/f1/news/12433/11541938/f1-2018-who-is-the-best-driver-of-the-season" target="_blank">Sky Sports</a></p>

Параллельно редакция предложила пользователям составить свой рейтинг с помощью открытого голосования на сайте. В нём британский чемпион неожиданно уступил лидерство... российскому гонщику Сергею Сироткину!

<p>Фаворит пользователей <a href="https://www.skysports.com/f1/news/12433/11541938/f1-2018-who-is-the-best-driver-of-the-season" target="_blank">британского медиа</a> — россиянин из &#34;Уильямс&#34; Сергей Сироткин.</p>

На момент написания материала у Сироткина 36,7 тысячи голосов, у Хэмилтона — 32,3. Голосование продлится до финала сезона, который состоится в Абу-Даби в этот уик-энд (23–25 ноября). Отдать голос за Сироткина можно на сайте Sky Sports.

Интересно, что партнёр Сироткина по команде "Уильямс" Лэнс Стролл занимает в пользовательском голосовании последнее место.

В общем зачёте текущего сезона Сергей Сироткин занимает последнее, 20-е место, в его активе одно очко в 19 гонках. Лидирует же как раз Льюис Хэмилтон, который досрочно оформил пятый чемпионский титул, сейчас у него 383 балла.

Во время квалификации Гран-при Бразилии между российским и британским гонщиками произошло недопонимание, в результате которого Хэмилтон испортил Сироткину быстрый круг и пилот команды "Уильямс" не смог побороться за выход в третий сегмент. Льюис обвинил Сергея в неуважении, но после пересмотра эпизода признал свою неправоту и извинился.

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