"Спартак" без Глушакова". Фанаты устроили флешмоб против капитана

Объединение болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" объявило о том, что начинает флешмоб против капитана команды. Они предлагают болельщикам разместить в своих социальных сетях фотографии с хештегом "Спартак" без Глушакова". Таким образом, они надеются, что руководство клуба услышит их претензии.

Недавно представители "Фратрии" провели встречу с главой клуба Леонидом Федуном, на которой уже высказали своё мнение. Руководство клуба же продолжает поддерживать Глушакова, а новый главный тренер Олег Кононов заявил, что вокруг капитана будет строиться команда.

Напомним, что ранее футболисты поддержали Глушакова и на тренировке надели майки с номером 8, под которым он играет.

Что придумает Кононов для "Спартака" в Лиге Европы?