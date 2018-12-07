Сын Шумахера: Я уже близок к "Формуле-1", это моя мечта

Чемпион "Формулы-3" Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, стал одним из гостей Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Юный немец рассказал о своём успехе и дальнейших планах, главный из которых — попасть в "Королевские гонки".

— В течение сезона у нас были большие проблемы, однако мы собрались и последовательно шли к успеху. Когда я наконец стал чемпионом, первое, о чём я подумал: Почему я наделал столько ошибок? Хотелось бы их не совершать, но в итоге я почувствовал облегчение и счастье от результата.

В следующем сезоне я буду выступать в "Формуле-2", я уже провёл тесты и познакомился с машиной. Но моя цель — попасть в "Формулу-1", и я приближаюсь к своей мечте. Сейчас будет возможность увидеть работу пилотов ближе, я буду внимательно наблюдать и стараться извлекать уроки из своих ошибок, — передаёт слова Мика Шумахера корреспондент Лайфа.

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