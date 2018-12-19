Легенда уедет домой? Дацюк откровенно высказался о конфликте со СКА

40-летний нападающий петербургского клуба Павел Дацюк открыто выступил против решения руководства СКА лишить его статуса капитана. В ноябре ветеран был выведен из состава команды, но потом вернулся и набрал в 9 матчах 7 очков. В заявку на Кубок Первого канала тренер СКА и сборной России Илья Воробьёв легенду не включил.

— Почему лишили должности капитана в СКА? Что-то из этого вопроса останется в раздевалке команды. Как я к этому отношусь? Я начинал обычным солдатом и продолжу им быть, буду играть, помогать партнёрам и команде. Евгений Кетов (новый капитан. — Прим. Лайфа) — хороший игрок, я буду помогать ему по мере возможностей.

Ротация состава в СКА? Ха-ха. Я плохо отношусь к такой политике, можно сказать, ротации. Я с ней не совсем согласен.

Касательно решения Воробьёва развести нас с Гусевым по разным звеньям, потому что наигрывают его связку с Прохоркиным к чемпионату мира, — это моя версия. Надеюсь, она будет здорово себя проявлять на турнире, — рассказал Дацюк в рамках общения с болельщиками в соцсетях "Матч ТВ".

Роль играющего тренера для Дацюка также пока не подходит:

— Для меня было бы очень сложно. Нельзя усидеть на двух стульях. Помогать советом — возможно, но тренировать и играть — очень трудно.

Также возможным вариантом продолжения карьеры в КХЛ Дацюк назвал родной Екатеринбург:

— СКА — моя любимая команда после "Автомобилиста". Вернуться в "Автомобилист"? Желание есть. Главное, чтобы и возможность была. Я уже говорил, что хочу не присутствовать на площадке, а помогать команде.

В то же время сегодня ночью от американских журналистов появилась информация, что Павел Дацюк может в 41 год вернуться в НХЛ. Тогда это будет уникальный случай возвращения, который даже побьёт рекорд Яромира Ягра. Он приехал в Америку из "Авангарда" в 39 лет и играл до 46, а сейчас выступает в чешской лиге.

Heard some idle chatter that 40-year-old KHLer Pavel Datsyuk might consider a return to the NHL next season but his agent Dan Milstein says: “Every year we sit down and talk about options but (returning to the) NHL isn’t something he has entertained.” — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) 19 декабря 2018 г.

Контракт Дацюка со СКА действует до 30 апреля 2019 года. После этого игрок станет свободным агентом и точно сможет выбирать место работы, не оглядываясь на мнение клуба. Права в НХЛ на Дацюка принадлежат "Аризоне" до 1 июля, после этого россиянин станет неограниченно свободным агентом и там.

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