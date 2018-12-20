Москва обставила Питер. Фигурист Ковтун выиграл короткую программу на ЧР

По итогам первого дня соревнований в Саранске лидирует Максим Ковтун, обогнавший участника Олимпиады-2018 Михаила Коляду на 0,44 балла.

На третьем месте сенсационно расположился Константин Милюков, который до этого выступал на Кубке России и почти не ездил на международные соревнования.

Ковтун также на долгое время выпал из обоймы после битвы с Евгением Плющенко за право участвовать на Олимпиаде в Сочи, но теперь близок к возвращению в сборную. Отметим, что второй призёр короткой программы Михаил Коляда приехал в Саранск с синуситом. Тем символичнее выглядели на трибунах баннеры фан-клуба "Второе дыхание", которые поддерживали петербуржца. В итоге тот уступил выступающему за Москву Ковтуну совсем немного — оба провели прокат на качественном уровне и выполнили все прыжки, и отрыв перед завтрашней произвольной программой минимальный. Её начало — в 16:50 по московскому времени.

Напомним, что три лучших спортсмена чемпионата России, вероятно, отправятся на чемпионаты Европы и мира. Единственным препятствием этому может служить травма Сергея Воронова, который может быть добавлен в сборную решением федерации.

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа

1. Максим Ковтун — 95,14

2. Михаил Коляда — 94,70

3. Константин Милюков — 90,05

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