Загитова и Медведева переплюнули Роналду! В Саранске стартует чемпионат России

Сегодня в Саранске начинается национальное первенство по фигурному катанию — одно из важнейших соревнований сезона для наших спортсменов. Лайф рассказывает, почему именно национальное первенство — то соревнование, ради которого можно включить трансляцию на работе и даже слиться с новогоднего корпоратива.

Где пройдёт?

Чемпионат России пройдёт с 20 по 23 декабря в Саранске, где уже проходил в 2011 и 2012 годах.

Местный Ледовый дворец вмещает всего три тысячи зрителей, так что за четыре дня его посетит около 12 тысяч человек. Тем не менее для столицы Мордовии это событие, сравнимое с чемпионатом мира и приездом Криштиану Роналду. Медведева и Загитова вместе португальца, возможно, и перевешивают. Алина только-только приедет в Саранск, а Евгению уже встретили букетами, она в восторге от города.

Местные СМИ уже сообщают о том, что билеты раскупаются за несколько часов, в продаже остались только самые дорогие — за 12 тысяч рублей. Даже на Роналду можно было приобрести билеты подешевле. Жаль, что фигурное катание, как недавний хоккей в Петербурге, нельзя провести на суперсовременной футбольной "Мордовия-арене".

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Первый чемпионат России был проведён аж в 1897 году. Примерно в те же времена, если кто не знал, мы завоевали своё первое золото Олимпийских игр — и именно в фигурном катании. Ещё и на летней Олимпиаде. Но это совсем другая история.

Расписание

20 декабря, четверг 14:00. Мужчины. Короткая программа 16:50. Пары. Короткая программа 20:30. Танцы. Ритмический танец

21 декабря, пятница 14:00. Женщины. Короткая программа 16:50. Мужчины. Произвольная программа 20:10. Танцы на льду. Произвольный танец

22 декабря, суббота 15:30. Пары. Произвольная программа 18:00. Женщины. Произвольная программа

23 декабря, воскресенье 14:00. Показательные выступления

21–23 декабря прямые трансляции будет вести Первый канал, также среди правообладателей "Матч ТВ".

Кто участвует и что на кону?

В соревнованиях примут участие по 18 спортсменов у мужчин и женщин, 15 танцевальных дуэтов, 12 спортивных пар.

Накануне в Саранске прошла жеребьёвка. Так, в женской короткой программе Загитовой достался 7-й номер, а Медведевой выпал удачный заключительный — 18-й. Сама она призналась, что любит закрывать выступления.

Если в большинстве других видов спорта типа лыж, биатлона или условного бобслея чемпионат России особо ничего не значит, то в фигурном катании это главный турнир для определения состава сборной на главные старты сезона — чемпионат Европы и чемпионат мира. Так, на мировой форум в марте в Японию отправятся по три наших представителя от мужчин, женщин и пар и два дуэта в танцах на льду.

Полный список участников выглядит следующим образом:

Мужчины: Егор Мурашов, Артём Ковалёв, Владимир Самойлов, Владислав Катичев, Пётр Гуменник, Артур Дмитриев, Роман Савосин, Александр Самарин, Андрей Лазукин, Александр Петров, Максим Ковтун, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Константин Милюков, Артём Лежеев, Антон Шулепов, Егор Рухин.

Женщины: Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская, Мария Сотскова, Анастасия Тараканова, Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Гулякова, Евгения Медведева, Дарья Паненкова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова, Алёна Косторная, Алёна Леонова, Виктория Васильева.

Пары: Анастасия Полуянова — Дмитрий Сопот, Алиса Ефимова — Александр Коровин, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Наталья Забияко — Александр Энберт, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Надежда Лобазина — Никита Рахманин, Ксения Ахантьева — Валерий Колесов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов, Полина Костюкович — Дмитрий Ялин.

Танцы на льду: Анастасия Шакун — Даниил Рагимов, Софья Евдокимова — Егор Базин, Валерия Дементьева — Алексей Новиков, Анастасия Жирноклеева — Роман Мещанкин, Мария Игнатьева — Михаил Брагин, Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов, Людмила Сосницкая — Павел Головишников, Александра Степанова — Иван Букин, Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анабель Морозова — Андрей Багин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.

Словом, в Мордовии собрались лучшие. Даже если сделать глупость и забыть о девушках — тут будет тусовка мечты. У мужчин наплевавший на травму Михаил Коляда и уже ветеран Максим Ковтун, перед Сочи-2014 бившийся с Евгением Плющенко за единственную путёвку на Олимпиаду и победивший по спортивному принципу. В парах будут серебряные призёры Олимпиады Тарасова — Морозов и Забияко — Энберт и очень симпатичная юная пара Павлюченко — Ходыкин, попавшая в финал Гран-при. В танцах, где наши цепляются за мировых лидеров, американцев и французов, тоже лучшие пары: Синицина — Кацалапов и Степанова — Букин.

Травмы

В преддверии чемпионата России мы потеряли двух важнейших действующих лиц. Женский разряд остался без эпатажной Елизаветы Туктамышевой. Та, едва отметив 22-летие, слегла с пневмонией.

Буквально вчера стало известно о травме нашего лучшего фигуриста на данный момент — 31-летнего Сергея Воронова, единственного, кто пробился в финал Гран-при. Он подвернул ногу и повредил левый надколенник.

Всё это усложняет жизнь Федерации, которая, конечно, не может просто исключить из списка претендентов в сборную фигуристку, которая попадала в медали финала Гран-при и так зажигала первую половину сезона. Или единственного русского участника финала Гран-при. Поэтому после чемпионата неизбежны кабинетные разбирательства. Там будет место своим тулупам и дорожкам.

Главное событие

Но по-настоящему важен этот турнир потому, что впервые в сезоне 2018/19 после сентябрьских контрольных прокатов на лёд выйдут две лучшие российские фигуристки прошлого сезона и принципиальные соперницы — Алина Загитова и Евгения Медведева. Причём если Евгения ещё старается в интервью выдавать реверансы своей сопернице и сглаживать углы, то Алина в одном из недавних выступлений напрямую сказала, что с соотечественницей они не общаются. С одной стороны, в СМИ и фанатском сообществе действительно много истерии вокруг спортсменок, но приторно увещевать, что противостояния нет и всё придумано, тоже лукавство.

Медведева в преддверии национального первенства провалилась на Гран-при и не попала в финал, а прямо перед выступлением в Саранске изменила короткую программу. Теперь она будет кататься под музыку Джакомо Пуччини из оперы "Тоска".

Тем временем канадский тренер Брайан Орсер заверил российских журналистов, что успех его подопечную ждёт, но в долгосрочной перспективе. Пожалуй, говорить что-то другое ему сейчас трудно: Медведева потеряла лёгкость, а историей про женское, взрослое катание много баллов не заработаешь. Например, олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказывал в интервью Лайфу мнение, что Евгения не выдерживает давления. Но техника у неё точно есть. И тогда Медведевой либо необходимо избавиться от психологических проблем, либо шансов выступить хорошо у неё мало. Ведь сейчас наступил апогей давления на 19-летнюю москвичку: не попадает в тройку — и остаток сезона без больших турниров.

Загитова перед чемпионатом России тоже проиграла — впервые с прошлого чемпионата мира. Но в её поражении всё-таки своя, техническая специфика — это второе место на финале Гран-при и проигрыш японке Рике Кихире, которая способна прыгать несколько тройных акселей в программах.

А ведь помимо этого на чемпионате будет ставшая пятой в финале Гран-при Софья Самодурова, другие способные выстрелить россиянки — например, Полина Цурская, Мария Сотскова и талантливейшие ученицы Этери Тутберидзе, парящие над всеми остальными на юниорском уровне, Александра Трусова и Алёна Косторная.

Первая прыгает четверные (!) прыжки, вторая, несмотря на это, выиграла у Александры финал Гран-при. Правда, из-за возраста они пока не могут попасть в сборную на взрослые международные соревнования.

Сейчас ни в одном виде спорта в России нет такого накалённого противостояния. Это тренд года, это по спортивным масштабам 2018-го почти как Дзюба vs Испания, Хабиб vs Конор. И ради такой дуэли в этот уик-энд стоит включить фигурное катание.

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