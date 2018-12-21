Ягудин — о чемпионате России: Грустно, что наши мужчины столько падают

Олимпийский чемпион 2002 года, известный российский фигурист Алексей Ягудин в интервью Лайфу отметил высокий уровень юниоров на чемпионате России и низкий — у мужчин, а в преддверии дуэли Алины Загитовой и Евгении Медведевой призвал сконцентрироваться на происходящем на льду, а не на грязи в СМИ.

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— Алексей, чемпионат России показывает Первый канал, на котором вы работаете. Мы пробиваем новый потолок в популяризации фигурного катания?

— Фигурное катание всегда было популярным, и большие соревнования всё-таки показывались. Это правильно, это хорошая тенденция, значит, больше людей увидят его и влюбятся, будут приводить своих детей в школы фигурного катания. Это не может не радовать.

— В Саранске ажиотаж чувствуете?

— В Саранске был ажиотаж, когда чемпионат мира по футболу проходил. Вообще, чемпионат России должен был проходить в новом, Большом ледовом дворце, пока проходит в старом, тот ещё не открылся. Здесь удобно, тренировочная площадка рядом. Народу много. Но сказать, что город живёт всем этим, нельзя.

— Вы приехали в Саранск из Белоруссии. Готовите новое шоу?

— Весной на телеканале "Беларусь-2" выйдет новый проект, нас трое ведущих. Я выступаю как мотиватор, будут стилист и человек, отвечающий за мечту, если можно так выразиться. Будем помогать женщинам, которые направили письма на канал, преображаться.

— Как вам вчерашняя мужская короткая программа на чемпионате России?

— Не могу сказать, что мне понравилось. Когда из 16 мужчин абсолютно чисто откатывает лишь один, это очень грустно. Очень рад за Максима Ковтуна, который преодолел свои внутренние диссонансы и вернулся. Да, он упал, но упали почти все. Печальная картина, на самом деле. Но было приятно видеть ту лёгкость, с которой выставлены два четверных прыжка. Да, было падение, но главное — найти мотивацию. Максим на какое-то время её потерял, но слава богу, что вернул и выступает на приличном уровне.

— Кажется, наши парни намного психологически хуже готовы, чем девушки...

— Сейчас объективно сложилась такая ситуация. Но это временное явление, думаю. Потому что ещё совсем недавно всё было наоборот — девушки как выйдут, так начинают падать одна за другой.

— Наверное, гвоздь программы на чемпионате — противостояние Загитовой и Медведевой...

— Ребят, не надо грязи! Вы понимаете, что из-за журналистов девочки ссорятся? Давайте оставим эту тему и не будем будоражить больных людей, а будем смотреть и исходить из того, что происходит на льду.

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— Вы для себя видите другие интриги в этих соревнованиях помимо женского фигурного катания и какие?

— Я не ищу конкретных интриг, мне скорее интересен уровень катания, хочется, чтобы во всех видах он рос. Например, прекрасно вчера выступили пары, практически все безупречно откатали, что юниоры, что взрослые. Вообще, здорово смотреть, как за возрастными спортсменами, которые составляют костяк сборной, появился хороший тыл в виде юниоров.

— Александру Трусову с её четверными прыжками удалось увидеть вживую?

— Специально пришёл на тренировку в Саранске, посмотрел, как девочки занимаются, и Щербакова, и другие, и все эти четверные тулупы, лутцы, тройной аксель кто-то прыгает. Здорово, слушайте! Огромный скачок в техническом плане произошёл.

Вообще, не может не радовать, когда на юниорском Гран-при из шести участниц в женском одиночном катании первые пять из России. В парах три первых места были наши, в танцах то же самое, у юношей наш Гуменник — второй. Есть юниоры, и их много! То есть кто-то да выйдет на хороший уровень и поможет скоро нашим фигуристам в основной сборной.