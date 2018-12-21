Эталон Загитовой и падение Медведевой. Короткая программа ЧР завершилась драмой

После первого дня чемпионата России в Саранске лидирует Алина Загитова, за ней располагаются юниорки Александра Трусова и Алёна Косторная. Евгения Медведева, выступавшая последней, свой прокат провалила.

Женское одиночное фигурное катание — пожалуй, лучшая спортивная дисциплина на данный момент в России, поэтому национальный чемпионат буквально распирает от конкуренции. Из 18 спортсменок половина участвовала в прошедшем Гран-при, ещё несколько — перспективные юниорки, которым нет равных на своём уровне.

Как и ожидалось, к традиционному противостоянию Алины Загитовой и Евгении Медведевой присоединились две лучшие фигуристки юниорского Гран-при — Александра Трусова и Алёна Косторная. Первой из этой группы на лёд выходила Трусова.

В короткой программе запрещены четверные прыжки, которые умеет делать Александра, но и без них 14-летняя москвичка была на высоте и превзошла свой рекорд, установленный в Литве в сентябре. Результат — 74,96 балла.

Загитова выступала первой в следующей разминке и как будто не почувствовала давления результата юной конкурентки-партнёрши по группе Тутберидзе. 80,62 балла — идеальный прокат, прекрасные по высоте прыжки даже без намёка на борьбу в полёте, точно так же превосходно всё и с компонентами.

А вот другая юниорка, Алёна Косторная, хоть и получила высокие баллы, но на деле сама у себя забрала звание главной преследовательницы Загитовой. На ровном месте — не после прыжка, а на дорожке — Алёна споткнулась об лёд, упала и получила от судей снижение в минус балл. В итоге 74,40 и третье место.

После этого неожиданно выстрелила Станислава Константинова, которая сумела показать такой же результат, что и Косторная, обогнав всех в группе российских фигуристок, которые были в сезоне-2018/19 на Гран-при. Среди них и вице-чемпионка России Мария Сотскова, и Полина Цурская, и Софья Самодурова — если последняя по крайней мере стала шестой, то две других и вовсе не попали в первый десяток.

Кульминацией короткой программы был прокат Медведевой. Чемпионат России был последним шансом оттолкнуться от дна, как высказался в интервью Лайфу Алексей Ягудин. Но в итоге россиянка на глазах у тренера Брайана Орсера закопала себя ещё глубже. "Бабочка" на первом каскаде, падение через несколько секунд на втором прыжке — и в полуразобранном состоянии Женя докатывает программу на 62,24 балла — 14-е место.

Сумела не заплакать, а даже улыбнулась болельщикам. Но до Загитовой — пропасть. До Константиновой, с которой, получается, и идёт основная борьба за попадание в сборную (юниорок в неё не возьмут), — 12 пунктов. Это ещё отыгрывается в произвольной программе, но предпосылок для такого поворота событий нет. Психологической яме пока края не видно.

Лайф вёл текстовую трансляцию соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова — 80,62

2. Александра Трусова — 74,96

3. Алёна Косторная — 74,40

3. Станислава Константинова — 74,40

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