Семья Шумахера сделала заявление перед 50-летием гонщика

Супруга немецкого гонщика Михаэля Шумахера выступила с заявлением перед юбилеем спортсмена, который состоится завтра, 3 января.
— Вы можете быть уверены, что он в хороших руках и мы делаем всё, чтобы помочь ему. Мы будем и дальше придерживаться пожеланий Михаэля и продолжим оставлять тему здоровья в секрете, — приводит слова Коринны Шумахер Daily Mail. — Мы очень благодарны вам за дружбу, желаем вам счастливого и здорового 2019 года!
Напомним, что Шумахер с 2013 года проходит восстановление от серьёзных травм, которые он получил на горнолыжном курорте в Альпах.
Что известно о состоянии Шумахера спустя пять лет после трагедии?
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