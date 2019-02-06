Адвокат Мамаева собирается обжаловать решение суда о продлении ареста

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы игрока "Краснодара" Павла Мамаева, отметил, что суд не принял во внимание доводы стороны защиты.

— Наши обоснованные и разумные доводы были отклонены и не учтены. Я считаю, что если бы ознакомление с делом началось своевременно, то всё бы уже давно было завершено, — сказал он сразу после заседания журналистам. — Мамаев не жалуется, определённые проблемы со здоровьем есть у Кокорина. В ближайшее время мы собираемся обжаловать данное решение. Намерены добиться скорейшего завершения процесса.

Напомним, что суд продлил действующую меру пресечения футболистам и ещё двум подозреваемым.

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