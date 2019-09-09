Сборная России победила Казахстан благодаря голу Фернандеса на последней минуте

В сентябрьских матчах сборной России многие опасались шотландцев, с которыми нам предстояло сыграть на выезде, а Казахстан не вызывал страха, тем более, мы их уже обыграли на выезде (4:0)... А вот они то как раз и потрепали нервы. Хотя наш голкипер Мариато Гильерме на предматчевой пресс-конференции признался, что для него Казахстан — неудобный соперник. Так и получилось.
Россияне на протяжении всей встречи владели преимуществом и имели огромное количество моментов, но казахстанцы не позволили нашей команде реализовать их. Отличную игру провёл вратарь Дмитрий Непогодов, выручавший свою сборную, а также защитники. Казалось, что удача просто отвернулась от нас...
Но забить всё же удалось. И случилось это на 89-й минуте. После розыгрыша углового головой забил наш защитник Марио Фернандес — 1:0.
💪 Победный гол Марио Фернандеса в концовке встречи #РоссияКазахстан. #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/2oeTFAMvdL— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 9, 2019
Отдельно хочется отметить российских болельщиков, которые не только приготовили яркий перфоманс перед игрой, но на протяжении всего матча активно скандировали "Россия! Россия!", "нужен гол". Также фанаты поднимали флаги и листы в цветах российского триколора.
Стадион "Калининград" может исчезнуть. Сборная сюда больше не приедет?
В параллельных матчах Бельгия разгромила Шотландию (4:0), а Кипр победил Сан-Марино (4:0).
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир
Россия — Казахстан — 1:0
Голы: Фернандес 89' (1:0)
Турнирное положение
Группа I
- Бельгия — 18 (очков)
- Россия — 15
- Казахстан — 7
- Кипр — 7
- Шотландия — 6
- Сан-Марино — 0