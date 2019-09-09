Сборная России победила Казахстан благодаря голу Фернандеса на последней минуте

В Калининграде подопечные Станислава Черчесова обыграли казахстанцев со счётом 1:0 в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.

В сентябрьских матчах сборной России многие опасались шотландцев, с которыми нам предстояло сыграть на выезде, а Казахстан не вызывал страха, тем более, мы их уже обыграли на выезде (4:0)... А вот они то как раз и потрепали нервы. Хотя наш голкипер Мариато Гильерме на предматчевой пресс-конференции признался, что для него Казахстан — неудобный соперник. Так и получилось.

Россияне на протяжении всей встречи владели преимуществом и имели огромное количество моментов, но казахстанцы не позволили нашей команде реализовать их. Отличную игру провёл вратарь Дмитрий Непогодов, выручавший свою сборную, а также защитники. Казалось, что удача просто отвернулась от нас...

Но забить всё же удалось. И случилось это на 89-й минуте. После розыгрыша углового головой забил наш защитник Марио Фернандес — 1:0.

Отдельно хочется отметить российских болельщиков, которые не только приготовили яркий перфоманс перед игрой, но на протяжении всего матча активно скандировали "Россия! Россия!", "нужен гол". Также фанаты поднимали флаги и листы в цветах российского триколора.

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В параллельных матчах Бельгия разгромила Шотландию (4:0), а Кипр победил Сан-Марино (4:0).

Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир

Россия — Казахстан — 1:0

Голы: Фернандес 89' (1:0)

Турнирное положение

Группа I