WhatsApp намерен переманить пользователей Telegram

Разработчики мессенджера уже готовят обновление, которое добавит возможность создавать публичные каналы.

Как рассказали Лайфу источники, знакомые с ситуацией, команда WhatsApp уже занимается обновлением своего сервиса. В одной из грядущих версий пользователи наконец смогут создавать публичные каналы рассылки, аналогичные каналам в мессенджере Павла Дурова.

В отличие от групповых чатов, которые уже есть в WhatsApp, новые каналы будут напоминать нечто среднее между новостной лентой и личным блогом. Отправлять сообщения здесь смогут лишь авторы канала, а подписчики будут только получать информацию от администраторов.

Свой тематический канал сможет создать любой пользователь мессенджера. Чтобы подписаться на него, достаточно будет перейти по специальной ссылке.

Очевидно, что подобные шаги руководства WhatsApp нацелены на переманивание аудитории из мессенджера Telegram, который могут заблокировать в России в самое ближайшее время. Если разработчикам вовремя удастся доработать альтернативу удобному мессенджеру Павла Дурова, пользователи действительно смогут легко перейти к конкурентам.

Стоит отметить, что в мессенджере Viber также есть возможность создавать публичные каналы, которые называются там "Паблик аккаунты". Однако сначала такой аккаунт придётся зарегистрировать, отправив заявку администрации мессенджера.

Напомним, недавно глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал создателя приложения Telegram предоставить данные о компании, подчеркнув, что в противном случае решение о блокировке мессенджера будет принято в течение считаных дней.

Ранее Лайф писал о том, что глава Роскомнадзора обвинил Дурова в "нейтральном отношении" к террористам. На это основатель мессенджера заявил, что с начала текущего месяца сервис заблокировал более пяти тысяч публичных каналов, пропагандирующих запрещённые организации.