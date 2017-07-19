Поставщики Apple поддержали компанию в борьбе против Qualcomm

Четыре компании, занимающиеся сборкой iPhone и других устройств Apple, подали в суд на Qualcomm. Поставщики обвинили производителя чипов в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, передаёт The Wall Street Journal.

Иск против Qualcomm подали Foxconn Technology, Compal Electronics, Pegatron Corp. и Wistron Corp. Они обратились в Окружной суд Южного округа Калифорнии (США) и обвиняют ответчика в нарушении антитрестовского Акта Шермана, действующего с 1890 года.

По словам представителей Apple, они намерены ходатайствовать об объединении заявления поставщиков с собственным иском против Qualcomm.

Данный иск стал ответом на действия самого производителя чипов. В мае Qualcomm подала в суд на четырёх поставщиков Apple, обвинив их в невыплате отчислений за использование запатентованных технологий. По утверждению представителей компании, Apple запретила своим партнёрам осуществлять выплаты производителям чипов до момента вынесения решения по иску, ранее поданному корпорацией из Купертино.

Напомним, в январе 2017 года Apple обвинила Qualcomm в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Купертиновцы считали, что поставщик требовал слишком высокую плату за лицензии на использование патентов и мешал им сотрудничать с другими производителями чипов.

В июле Qualcomm потребовала от американских властей запрета на ввоз новых iPhone в США и ограничения продаж уже ввезённых устройств. По утверждению представителей компании, Apple нарушает шесть патентов, связанных с продлением срока службы телефона.

Позже глава Qualcomm Стив Молленкопф заявил, что рассчитывает урегулировать патентный спор с компанией Apple во внесудебном порядке. По его мнению, у купертиновцев "нет иного выбора, кроме как заплатить", поскольку в противном случае их ждут ещё более серьёзные финансовые потери.