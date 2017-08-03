В настольной версии Facebook появились "сгорающие" сообщения

Пользователи веб-версии Facebook получили доступ к сервису самоуничтожающихся сообщений, ранее запущенному в мобильном приложении соцсети. Об этом пишет TechCrunch.

В отличие от мобильного приложения, где раздел Stories расположен над лентой новостей, в настольной версии "сгорающие" публикации находятся справа от фида. Как и ранее, с помощью сервиса самоуничтожающихся сообщений пользователи могут делиться друг с другом фотографиями и видео, которые будут автоматически удаляться через 24 часа.

Представители Facebook пояснили изданию, что в настоящий момент "истории" лишь тестируются в веб-версии социальной сети. Точное количество десктопных пользователей, получивших доступ к новому разделу, не раскрывается.

По словам разработчиков, тестирование "историй" проводится не только в США, но и по всему миру. В Facebook также пообещали, что в ближайшее время нововведение получит более широкое распространение.

Формат "сгорающих" сообщений был впервые запущен в Snapchat. В августе 2016 года аналогичная функция появилась в принадлежащем Facebook фотосервисе Instagram. В марте 2017 года раздел с "историями" дополнил официальные приложения самой соцсети.

Как отмечает TechCrunch, формат самоуничтожающихся публикаций оказался чрезвычайно популярен в Instagram, где "истории" регулярно снимает около 250 млн человек, однако аудитория Facebook не оценила эту функцию. На фоне низкой востребованности сервиса администрация социальной сети начала заполнять раздел Stories обесцвеченными аватарами друзей пользователя, которые никогда не размещали "сгорающих" сообщений.