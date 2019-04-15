"ВКонтакте" защитит от спойлеров к "Игре престолов"

Фанаты сериала могут спокойно пользоваться соцсетью. Посты, где могут содержаться спойлеры, будут отмечены.

"ВКонтакте" и "Амедиатека" защитят поклонников "Игры престолов" от спойлеров в постах в соцсети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Записи, где могут содержаться спойлеры, будут отмечены соответствующим образом, а часть текста будет скрыта. Защита начала действовать с 15 апреля. Ранее соцсеть аналогичным образом защищала от спойлеров к фильму "Мстители. Война бесконечности".

Также поклонники сериала смогут получить тематическую маску в историях, с помощью которой можно примерить образ любимого героя. Она будет доступна в каталоге масок.

Вспомнить всё. Главные эпизоды "Игры престолов" до выхода нового сезона