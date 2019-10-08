Бюджетная бомба Xiaomi. Redmi Note 8 Pro может растоптать своих конкурентов

Xiaomi привезла в Россию новый ультимативный бюджетник — Redmi Note 8 Pro. Стоя меньше 20 тысяч рублей, он предлагает четыре камеры, гигантский экран и флагманский восьмиядерный процессор. Но не обошлось и без минусов. Подробности в обзоре Лайфа.

Дизайн и эргономика

Смартфон, прямо скажем, не самый красивый. Во всяком случае, в сером цвете, который оказался у нас. Уверены, доступные бирюзовый и белый цвета гораздо привлекательнее. В то же время новинка практичная. Сзади — стекло Gorilla Glass 5. Царапины появятся не скоро. В этом плане Redmi Note 8 Pro привлекательнее, чем соседи из линейки Galaxy A. Samsung, напомним, использует "гластик" — материал, созданный корейскими алхимиками, с которого глянец стирается за пару-тройку месяцев ношения без чехла.

Самый интересный элемент экстерьера — задняя площадка с тремя камерами и сканером отпечатков пальцев. Все элементы располагаются вертикально в центре верхней части аппарата. Сканер — сразу под камерами. И это спорное решение. Samsung нас давно научила тому, что подобное соседство всегда чревато заляпанным объективом. Да и потом, лучше уж вместо сканера поставили бы макрообъектив, который мозолит глаза справа от камер, под светодиодом вспышки. Ну а сканер, соответственно, можно было бы опустить пониже, на привычную позицию.

Redmi Note 8 Pro — большой (16 см в длину) и тяжёлый (200 г). Ничего нового — смартфоны линейки Redmi Note всегда были габаритными и увесистыми. А начиная с Redmi Note 7 — ещё и скользкими.

Критичны ли недостатки? Да нет, конечно. Всё — придирки. Смартфоном пользоваться комфортно. А учитывая материалы и отличную сборку, то вообще красота за свои деньги.

Экран и звук

Большому телефону — большое всё. В первую очередь, экран. Он здесь 6,53-дюймовый с разрешением 1080 на 2340 точек и соотношением сторон 19,5:9. Вырез каплеобразный. Он, как и небольшие рамки, глаза не мозолит.

Из опыта общения с Mi A3 мы знаем, что лучше хороший IPS, чем плохой AMOLED. В Redmi Note 8 Pro — первый вариант. Подсветка яркая — выдаёт до 640 нит. Цвета насыщенные и контрастные.

К звуку тоже претензий нет. Мультимедийный динамик один, но умеренно громкий и чистый. Хотя знавали аналогичные решения и получше. Но не в бюджетниках. Разговорный громкоговоритель тоже имеется — работает без нареканий.

Производительность и автономность

Уж не знаем, связано ли это с тем, что США ополчились на Huawei, или нет, но факт остаётся фактом: китайцы начали чаще обращаться к процессорам местного производства. В начале осени мы видели Vivo V17 Neo с Helio P65 , а теперь и Xiaomi обратилась MediaTek. Сложно вспомнить, когда последний раз оба вендора использовали чипсеты не Qualcomm в международных версиях своих смартфонов дороже 10 тысяч рублей. Хотя, вероятнее всего, и Vivo, и Xiaomi обратились к MediaTek исключительно экономии ради.

Как бы там ни было, в Redmi Note 8 Pro стоит 8-ядерный Helio G90T — флагманский процессор производителя с геймерским уклоном. Да-да, Xiaomi снова рвёт шаблоны: теперь компания использует флагманские решения в бюджетниках.

У нас к производительности Helio G90T претензий нет. Интерфейс летает. Все игры тоже заводятся и работают стабильно. При этом греется, но не сильно. Благодарим за это встроенную систему охлаждения на основе теплоотводной трубки. Использование которой, к слову, является ещё одним большим достижением Xiaomi. Ведь до выхода Redmi Note 8 Pro система охлаждения оставалась прерогативой дорогих геймерских и флагманских смартфонов.

По вопросам памяти к новинке тоже не докопаться. Даже в минимальной версии оперативки аж 6 ГБ. В максимальной — 8 ГБ. По-флагмански. Встроенной памяти 64 или 128 ГБ. Долой никчёмные 32 ГБ из бюджетного сегмента! Есть поддержка microSD до 256 ГБ.

Helio G90T выполнен по 12-нанометровому техпроцессу. И некоторые обзорщики из-за этого Redmi Note 8 Pro корят. Дескать, не так энергоэффективно, как в случае с 11-нанометровым Snapdragon 665 или 8-нанометровым Snapdragon 730, с которым MediaTek легко потягается и даже даст ему фору. К счастью или к сожалению, разделить это мнение коллег не можем. Так как Redmi Note 8 Pro с батареей на 4500 мАч вошёл в топ-20 самых выносливых смартфонов GSMArena.

Однако заряжается смартфон не очень быстро. Несмотря на поддержку блока питания на 18 Ватт, за полчаса новинка заряжается только до 39%. На полную заправку уходит примерно два часа.

Камеры

Главной продающей фишкой Redmi Note 8 Pro наверняка станут камеры. Точнее — их количество. Не считая фронталки на 20 Мп, их здесь четыре. Основной датчик — Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп с апертурой f/1.9. С похожим решением мы уже встречались во флагмане Vivo NEX 3 и остались им довольны. Широкоугольная камера — на 8 Мп с f/2.2. Макрокамера — 2 Мп с f/2.4. Четвёртый модуль — ToF. Последние два датчика, как вы понимаете, нужны не столько для качества, сколько для количества, которым можно повертеть перед лицами конкурентов.

Начнём неожиданно с фронталки. Она объективно хороша. Выдаёт приличные результаты даже в условиях с недостаточным освещением. Кроме того, программное боке работает хорошо. Как бы не лучше, чем у основной камеры.

Основной модуль — тоже неплох. Хотя под управлением Snapdragon 855+ в NEX 3 он работает гораздо лучше. Ну и погода… Погода в Москве не балует. Солнце сутками может не выглядывать из-за туч. Поэтому практически все снимки ниже сделаны чуть ли не в сумерках. Как бы там ни было, результат ISOCELL Bright GW1 в пасмурную погоду нас удовлетворил.

Пара слов о 64 Мп. Напомним, что это искусственное разрешение, достигаемое посредством программных хитростей. Равно как и в случае с очень популярными сегодня 48 Мп. Однако. Если разница между снимками в автоматическом режиме и 48 Мп практически незаметна, то разница между авто и 64 Мп очевиднее. Картинка становится резче и детализированнее.

Искренне порадовал ночной режим. Во-первых, хотя бы потому, что он здесь есть. Для бюджетников это редкость. Во-вторых, ночному режиму Redmi хоть и далеко до флагманов Huawei или iPhone, но удобоваримые снимки делать позволяет.

Широкоугольная камера — отвратная. Говорим честно. Даже при небольшом дефиците света она снимает не очень. Макрокамера более потребна. Она ловит фокус на обещанном расстоянии до двух см. Можно выжать красивые кадры. Но из-за низкого разрешения сенсора сгодятся только для "Инстаграма".

Да и потом. Для съёмки с близкого расстояния можно использовать 2-кратный зум. Он хоть и цифровой здесь, но для приближения объекта съёмки тоже подойдёт. В некоторых сценариях лучше пользоваться именно этим способом, поскольку так разрешение изображения не будет катастрофически низким.

Больше фотографий, сделанных на Redmi Note 3 Pro, вы можете найти здесь.

Вывод

Redmi Note 8 Pro выступает в самой конкурентной ценовой категории — до 20 тысяч. Главные конкуренты — Realme XT, Galaxy M30s и с большой натяжкой Vsmart Live. У первого — конкурентный процессор Snapdragon. У Samsung — дисплей Super AMOLED. У последнего — богатый набор опций при более низкой цене.

Но Redmi Note 8 Pro — опциональнее каждого, настоящий комбайн. В том числе и из-за количества камер. Не все они хорошие, но даже из отстающих можно получить удобоваримый результат. И потом — процессор. Он флагманский. Невиданная роскошь для недорогих устройств.

В общем, даже несмотря на высокую конкуренцию, у Redmi Note 8 есть все шансы продолжить традицию линейки и стать новым самым востребованным бюджетником года.