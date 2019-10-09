Тимати поздравил L’One с 34-летием, написав разгромную правду об их суде

Скандалы вокруг известного лейбла Black Star не утихают. На этот раз Тимати снова подлил масла в огонь после того, как выиграл суд у L’One.

Детище Тимати (Тимура Юнусова) продолжают покидать артисты. Вслед за проблемными уходами Егора Крида и Кристины Си последовал ещё один — рэпера L’One (Левана Горозии). Ранее артист сокрушался, что лейбл хочет отобрать у него всё, включая сценическое имя, песни и возможность выступать. Он подал на лейбл Тимати в суд, рассчитывая к тому же получить 147 млн руб., однако проиграл.

И теперь, окрылённый победой, Тимати написал в "Инстаграме" пост, где разносит своего бывшего приятеля, с которым "на старте ел из одной тарелки". Рэпер отметил, что их дружеские отношения рухнули в один момент, когда Горозия обесценил всё, что делала для него Black Star. По словам Тимати, Леван потратил сутки на изучение контракта и не внёс ни одного комментария, зная, что если он решит уйти, то все права останутся у лейбла. А потом просто стал распространять лживую информацию об их договоре.

<...> Ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. <...> Живи, зная, что больше половины людей, к кому ты прибегал за помощью, полностью перевирая факты, притворяясь бедной овечкой, разобравшись в ситуации, вообще перестали с тобой общаться Тимати

Юнусов отметил, что L’One интересовали только деньги и что он сожалеет о потраченном на него времени. В конце разгромного поста Тимати посоветовал Горозии не лезть в его жизнь и великодушно поздравил с днём рождения, который Леван отмечает 9 октября.

Ты всё ещё размышляешь в плоскости денег (это ключевой для тебя вопрос), ведь кроме как развлекать людей со сцены ты больше ни в чём глобально не преуспел. Я размышляю в плоскости потраченных на тебя лет, которые мне ни одна сумма уже не вернёт Тимати

L'One со скандалом ушёл из Black Star, и теперь у него хотят забрать всё