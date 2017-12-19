Бьёт — значит не любит. Восемь признаков, что муж вас убьёт

Бьёт — значит не любит. Восемь признаков, что муж вас убьёт

Фото © Flickr/Flood G.

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В Липецкой области мужчина до смерти избил гражданскую жену. Истязания продолжались целых пять часов. Как рассказывал Лайф, с многочисленными гематомами и переломами Анастасию доставили в местную больницу. Врачи несколько дней боролись за жизнь девушки, но спасти её не смогли. У погибшей осталась девятилетняя дочка от первого брака.

Случай чудовищный, но не редкий. На прошлой неделе в Подмосковье мужчина, заподозрив жену в измене, отвёз её в лес и отрубил ей кисти рук.

По словам специалистов, порой такие трагедии практически невозможно предугадать (но всё равно есть некоторые настораживающие признаки). Но чаще обстановка в семье накаляется постепенно и у женщины есть много подсказок "пора бежать, пока не поздно".

Постоянное недовольство как признак болезни

Психиатр Михаил Виноградов считает, что на пятичасовые побои мужчину могла спровоцировать болезнь — вялотекущая шизофрения.

— Наверняка в этой семье были постоянные ссоры, упрёки со стороны мужа, его вечная злоба и раздражение, — сказал эксперт. — Это может быть особенностью протекания заболевания. Его могло раздражать всё что угодно — в том числе ребёнок жены от другого мужчины. Возможно, это всё накопилось у него и вылилось вот в такую трагедию.

Мужчина позволяет себе поднять руку на женщину

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/_flood_/10517231385/in/dateposted/" target="_blank">Flickr/Flood G.</a></p>

— Редко бывает, что с первого раза мужчина может вот так избить женщину, — считает психотерапевт Денис Кожевников. — Скорее всего, в семье и раньше случались побои, но женщина молчала. От этого мужчина всё больше "смелел" и обретал чувство вседозволенности.

Бред ревности

Тотальная слежка тоже одна из подсказок. Например, если муж требует пароли от соцсетей, проверяет телефон жены, внезапно начинает встречать с работы, особенно если раньше так не поступал. По словам экспертов, это может быть признаком "бредовой ревности".

Ревность — это чувство недостатка внимания и любви со стороны очень нужного и важного человека и подозрение, что его любовь получает кто-то другой. Это чувство способно разрушать и хорошие взаимоотношения, и личность самого ревнивца. Паранойя — это бредовая мания преследования. Сочетание этих разрушающих чувств чаще всего и приводит к трагедии: ревнивец становится управляем только своими бредовыми мыслями.

Как ранее рассказывал психиатр Михаил Виноградов, в семейной жизни с ревнивцем всё может быть хорошо до какого-то ключевого момента. Допустим, муж заметил, что жена стала задерживаться на работе. И начинает за ней следить, читать её СМС, постоянно звонить, ходить по пятам и так далее. А потом в один прекрасный момент в голове у ревнивца как будто что-то перемыкает. И он может схватить топор, пустить в ход кулаки — всё, лишь бы причинить своей жертве боль.

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/_flood_/10071767096/in/dateposted/" target="_blank">Flickr/Flood G.</a></p>

— Парадокс в том, что если жена реально изменяет такому мужу, то он этого может и не заметить. Но вот если он уже стал ревновать, у него появились паранойя, бред и при допросе жена признаётся в измене, то он совершенно точно её убьёт, — добавил Виноградов.

— У меня был случай, когда ко мне на приём пришла пожилая пара 70 лет, — рассказал психиатр Андрей Березанцев. — У мужа начался бред ревности: он считал, что его жена изменяет ему с молодым соседом. Мужчина был полностью убеждён, что жена и молодой человек пересматриваются и встречаются за углом. Но чаще это не смешно, а грустно, потому что такая ревность может заканчиваться побоями, увечьями и даже смертью. В таких случаях, когда явно патологический вариант.

Домашний диктатор

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/jef_safi/14398940739/in/dateposted/" target="_blank">Flickr/Jef Safi</a></p>

— Обычно это определённая линия поведения. Бывает, что человек — домашний тиран, который вне семьи себя никак не проявляет, а на родных людях отыгрывается, проявляя строгость и жестокость, и наносит периодически побои, — сказал Андрей Березанцев.

То есть если муж постоянно унижает и психологически подавляет жену, то потом может дойти и до побоев — особенно если жена положительно подкрепляет такое поведение.

"Наибольшее значение ...принимает фактор пассивного отношения жены к насилию в семье, а именно в том случае, когда жена не склонна обращаться за помощью во внешние организации в случае насилия и считает, что муж имеет право побить жену", — пишут учёные из МГУ в своей работе "Домашнее насилие в отношении женщин в современной России".

Алкоголизм

Если мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведёт себя агрессивно — есть все поводы опасаться за свою жизнь и здоровье. Даже если сейчас его агрессия направлена на кого-нибудь другого, например на соседей, то в следующий раз под руку может попасться жена.

Семейные традиции

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/_flood_/21928323849/in/dateposted/" target="_blank">Flickr/Flood G.</a></p>

Женщина должна знать, в какой семье воспитывался её муж. Если его отец мог поднять руку на его мать, это повод для беспокойства.

Угрозы

Учёные из МГУ в своей научной работе провели опрос (более двух тысяч человек) на эту тему домашнего насилия. Среди тревожных подсказок учёные выделили такую: угрозы физической расправой. Это, например, фразы "я тебя убью", запугивания ножом или оружием.

Удобная жертва

Как ранее рассказывал Лайф, жертвы домашнего насилия часто имеют общие черты.

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/_flood_/21635923044/in/dateposted/" target="_blank">Flickr/Flood G.</a></p>

Медики Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова и нескольких городских больниц изучили истории жизни жён алкоголиков. Специалисты пришли к выводу, что такие женщины просто притягивают неприятности.

Специалисты связали это с понятием аутоагрессии, то есть стремлением причинить боль самому себе. Причём иногда такое стремление бывает скрытым — человек сам не осознаёт, что оно у него есть. "Подобные жизненные "случайности" могут быть появлением аутодеструктивных установок личности, что требует пристального внимания в контексте суицидологии", — указывают медики. Они называют признаки людей с аутоагрессией. Среди них установка "у людей всё нормально, а со мной вечно что-то случается".

— Все факторы нужно рассматривать вместе, а не поодиночке, — говорит Денис Кожевников. — Но если мужчина поднял руку на женщину — это свидетельствует о его очень низкой самооценке, потому что женщина обычно гораздо слабее. Если такое случилось хоть один раз, нельзя терпеть и молчать. Потому что потом будет только хуже.

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/_flood_/8511133220/in/dateposted/" target="_blank">Flickr/Flood G.</a></p>

По словам Михаила Виноградова, женщины обычно не идут на насилие в отношении мужчин (чаще всего из-за того, что они физически слабее), но, если у них бредовая ревность, могут попробовать отравить мужа или нанять киллера.

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Автор:
Светлана Ибрагимова
СИ
Светлана Ибрагимова
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