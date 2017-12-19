В Липецкой области мужчина до смерти избил гражданскую жену. Истязания продолжались целых пять часов. Как рассказывал Лайф, с многочисленными гематомами и переломами Анастасию доставили в местную больницу. Врачи несколько дней боролись за жизнь девушки, но спасти её не смогли. У погибшей осталась девятилетняя дочка от первого брака.

Случай чудовищный, но не редкий. На прошлой неделе в Подмосковье мужчина, заподозрив жену в измене, отвёз её в лес и отрубил ей кисти рук.

По словам специалистов, порой такие трагедии практически невозможно предугадать (но всё равно есть некоторые настораживающие признаки). Но чаще обстановка в семье накаляется постепенно и у женщины есть много подсказок "пора бежать, пока не поздно".

Постоянное недовольство как признак болезни

Психиатр Михаил Виноградов считает, что на пятичасовые побои мужчину могла спровоцировать болезнь — вялотекущая шизофрения.

— Наверняка в этой семье были постоянные ссоры, упрёки со стороны мужа, его вечная злоба и раздражение, — сказал эксперт. — Это может быть особенностью протекания заболевания. Его могло раздражать всё что угодно — в том числе ребёнок жены от другого мужчины. Возможно, это всё накопилось у него и вылилось вот в такую трагедию.

Мужчина позволяет себе поднять руку на женщину

— Редко бывает, что с первого раза мужчина может вот так избить женщину, — считает психотерапевт Денис Кожевников. — Скорее всего, в семье и раньше случались побои, но женщина молчала. От этого мужчина всё больше "смелел" и обретал чувство вседозволенности.

Бред ревности

Тотальная слежка тоже одна из подсказок. Например, если муж требует пароли от соцсетей, проверяет телефон жены, внезапно начинает встречать с работы, особенно если раньше так не поступал. По словам экспертов, это может быть признаком "бредовой ревности".

Ревность — это чувство недостатка внимания и любви со стороны очень нужного и важного человека и подозрение, что его любовь получает кто-то другой. Это чувство способно разрушать и хорошие взаимоотношения, и личность самого ревнивца. Паранойя — это бредовая мания преследования. Сочетание этих разрушающих чувств чаще всего и приводит к трагедии: ревнивец становится управляем только своими бредовыми мыслями.

Как ранее рассказывал психиатр Михаил Виноградов, в семейной жизни с ревнивцем всё может быть хорошо до какого-то ключевого момента. Допустим, муж заметил, что жена стала задерживаться на работе. И начинает за ней следить, читать её СМС, постоянно звонить, ходить по пятам и так далее. А потом в один прекрасный момент в голове у ревнивца как будто что-то перемыкает. И он может схватить топор, пустить в ход кулаки — всё, лишь бы причинить своей жертве боль.

— Парадокс в том, что если жена реально изменяет такому мужу, то он этого может и не заметить. Но вот если он уже стал ревновать, у него появились паранойя, бред и при допросе жена признаётся в измене, то он совершенно точно её убьёт, — добавил Виноградов.

— У меня был случай, когда ко мне на приём пришла пожилая пара 70 лет, — рассказал психиатр Андрей Березанцев. — У мужа начался бред ревности: он считал, что его жена изменяет ему с молодым соседом. Мужчина был полностью убеждён, что жена и молодой человек пересматриваются и встречаются за углом. Но чаще это не смешно, а грустно, потому что такая ревность может заканчиваться побоями, увечьями и даже смертью. В таких случаях, когда явно патологический вариант.

Домашний диктатор

— Обычно это определённая линия поведения. Бывает, что человек — домашний тиран, который вне семьи себя никак не проявляет, а на родных людях отыгрывается, проявляя строгость и жестокость, и наносит периодически побои, — сказал Андрей Березанцев.

То есть если муж постоянно унижает и психологически подавляет жену, то потом может дойти и до побоев — особенно если жена положительно подкрепляет такое поведение.

"Наибольшее значение ...принимает фактор пассивного отношения жены к насилию в семье, а именно в том случае, когда жена не склонна обращаться за помощью во внешние организации в случае насилия и считает, что муж имеет право побить жену", — пишут учёные из МГУ в своей работе "Домашнее насилие в отношении женщин в современной России".

Алкоголизм

Если мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведёт себя агрессивно — есть все поводы опасаться за свою жизнь и здоровье. Даже если сейчас его агрессия направлена на кого-нибудь другого, например на соседей, то в следующий раз под руку может попасться жена.

Семейные традиции

Женщина должна знать, в какой семье воспитывался её муж. Если его отец мог поднять руку на его мать, это повод для беспокойства.

Угрозы

Учёные из МГУ в своей научной работе провели опрос (более двух тысяч человек) на эту тему домашнего насилия. Среди тревожных подсказок учёные выделили такую: угрозы физической расправой. Это, например, фразы "я тебя убью", запугивания ножом или оружием.

Удобная жертва

Как ранее рассказывал Лайф, жертвы домашнего насилия часто имеют общие черты.

Медики Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова и нескольких городских больниц изучили истории жизни жён алкоголиков. Специалисты пришли к выводу, что такие женщины просто притягивают неприятности.

Специалисты связали это с понятием аутоагрессии, то есть стремлением причинить боль самому себе. Причём иногда такое стремление бывает скрытым — человек сам не осознаёт, что оно у него есть. "Подобные жизненные "случайности" могут быть появлением аутодеструктивных установок личности, что требует пристального внимания в контексте суицидологии", — указывают медики. Они называют признаки людей с аутоагрессией. Среди них установка "у людей всё нормально, а со мной вечно что-то случается".

— Все факторы нужно рассматривать вместе, а не поодиночке, — говорит Денис Кожевников. — Но если мужчина поднял руку на женщину — это свидетельствует о его очень низкой самооценке, потому что женщина обычно гораздо слабее. Если такое случилось хоть один раз, нельзя терпеть и молчать. Потому что потом будет только хуже.

По словам Михаила Виноградова, женщины обычно не идут на насилие в отношении мужчин (чаще всего из-за того, что они физически слабее), но, если у них бредовая ревность, могут попробовать отравить мужа или нанять киллера.

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