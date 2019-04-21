Продуктовый экзитпол: Зеленский набирает 72,5% голосов

Журналисты и аналитики публикуют промежуточные данные завуалированно в связи с тем, что на Украине, как и в России, запрещено обнародование предварительных результатов голосования.

Согласно последним результатам опросов на выходе с избирательного участка (экзитполов), более 70% голосов во втором туре выборов президента Украины набирает Владимир Зеленский. Так, такие данные публикует политтехнолог Дмитрий Раимов.

При этом он рассказывает о "ценах в киевском супермаркете" на зелёный авокадо и шоколадные конфеты, завуалированно указывая на Зеленского и его соперника Петра Порошенко.

— Захожу я в супермаркет. А там сегодня — зелёный авокадо по 72,5, шоколадные конфеты по 26, — пишет Раимов.

Он поясняет, что, как и в первом туре, "конфеты подорожают", но "акционных скидок авокадо не будет".

А вот украинский журналист Игорь Гужва на своей странице в "Фейсбуке" экзитполы, как и в прошлый раз, опубликовал под видом исследования предпочтений украинцев относительно спиртных напитков.

— Ещё одно исследование (с учётом более поздней волны) показывает такой расклад: шоколадный ликёр — 28,2%, настойка крапивная — 71,8%, — пишет он.

На Украине, как и в России, запрещена публикация экзитполов до момента закрытия избирательных участков. Поэтому журналисты, к которым попадает инсайдерская информация, вынуждены использовать эзопов язык и как-то выкручиваться. Шоколадными эпитетами Порошенко описывают из-за его компании Roshen по производству сладостей. А Зеленский становится зелёным авокадо и настойкой крапивной из-за своей фамилии и зелёного цвета как основного в избирательной кампании.

Ранее первые данные экзитполов на Украине скрыли под опросом о фруктах и ягодах.