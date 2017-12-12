Мария Максакова стала самой популярной женщиной — 2017. Шурыгина — третья

Читайте также

Мария Максакова стала самой популярной женщиной — 2017. Шурыгина — третья

1258

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Аналитики компании "Яндекс" изучили поисковые запросы пользователей и выяснили, какие темы волновали россиян в уходящем 2017 году. Темы года — это люди, вещи и события, которые вызвали самый резкий рост числа поисковых запросов, то есть наибольший интерес.

Самой популярной женщиной по версии "Яндекса" в 2017 году стала Мария Максакова — оперная певица и вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Пристальное внимание к этой семье было связано в том числе с убийством супруга Максаковой.

В начале 2017 года Максакова, Вороненков и их маленький сын фактически сбежали из России на Украину. Вороненков обещал передать украинским властям компромат на российских силовиков. Но в марте в центре Киева он был убит.

С этого момента внимание к личности Максаковой повысилось — за убитой горем певицей следили у гроба мужа, на её первых концертах, при выходе в свет и так далее. Максакова также кардинально сменила имидж, что тоже не осталось без внимания публики.

Второй в рейтинге "Яндекса" оказалась Юлия Самойлова — певица, которую не пустили выступать на "Евровидении". В списке также скандально известные — за счёт подробностей о своей интимной жизни — Диана Шурыгина и Анастасия Волочкова. Замыкает десятку лидеров-женщин супруга французского президента Брижит Макрон.

Самые популярные женщины:

  1. Мария Максакова
  2. Юлия Самойлова
  3. Диана Шурыгина
  4. Дана Борисова
  5. Анастасия Волочкова
  6. Анастасия Шубская
  7. Равшана Куркова
  8. Наталья Шкулёва
  9. Татьяна Тарасова
  10. Брижит Макрон

Наиболее популярным мужчиной признали певца Диму Билана. В 2017 году поклонники артиста были серьёзно обеспокоены его здоровьем: у Билана диагностировали три грыжи на позвоночнике.

Второе место занял телеведущий Андрей Малахов. В списке также режиссёр Кирилл Серебренников, журналист и блогер Юрий Дудь и актёр Армен Джигарханян.

<p>Фото: © L!FE/Александра Ульянова</p>

Самые популярные мужчины:

  1. Дима Билан
  2. Андрей Малахов
  3. Армен Джигарханян
  4. Кирилл Серебренников
  5. Face (Иван Дрёмин)
  6. Анатолий Пашинин
  7. Эммануэль Макрон
  8. Юрий Дудь
  9. Владимир Кузьмин
  10. Дмитрий Борисов

Событием, которым пользователи интересовались чаще всего, стал теракт в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла 4 апреля: на станции метро "Технологический институт" в вагоне поезда прогремел взрыв. Погибло 15 человек, десятки раненых. Сейчас под следствием находятся шесть возможных организаторов теракта.

Переживали также за деятельность "синего кита" — это общее название для сотен сообществ в соцсетях, которые пропагандируют эстетику смерти и подталкивают своих участников к суициду. Также пользователи тщательно следили за скандалом вокруг фильма "Матильда" и за открытием парка "Зарядье" в Москве.

<p>Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь</p>

Самые популярные события в России и мире:

  1. Теракт в Петербургском метрополитене
  2. "Синий кит" и группы смерти
  3. Скандал вокруг фильма "Матильда"
  4. Введение штрафа за отсутствие знака "Шипы"
  5. Деятельность ФБК
  6. Эпидемия вируса Коксаки в Турции
  7. Сильный шторм в Москве
  8. Мощи Николая Чудотворца в Москве
  9. Преследование рохинджа в Мьянме
  10. Открытие парка "Зарядье"

Самым популярным фильмом по версии "Яндекса" стал ужастик "Оно". В десятку лидеров попал и российский блокбастер Фёдора Бондарчука "Притяжение". Самыми запрашиваемыми российскими сериалами стали "Молодёжка", "Отель Элеон" и "Чернобыль. Зона отчуждения". Лидером поиска среди зарубежных сериалов — "Игры престолов".

<p>Кадр из фильма &#34;Молодежка&#34;/kinopoisk.ru</p>

Самые популярные российские сериалы:

  1. "Молодёжка"
  2. "Отель Элеон"
  3. "Чернобыль. Зона отчуждения"
  4. "Ивановы-Ивановы"
  5. "Ольга"
  6. "Улица"
  7. "Адаптация"
  8. "Физрук"
  9. "Вы все меня бесите"
  10. "Отчий берег"

<p>Постер сериала &#34;Игра престолов&#34;/kinopoisk.ru</p>

Самые популярные зарубежные сериалы:

  1. "Игра престолов"
  2. "Гречанка"
  3. "Шерлок"
  4. "Ривердэйл"
  5. "Ходячие мертвецы"
  6. "Сверхъестественное"
  7. "Стыд"
  8. "Табу"
  9. "Флэш"
  10. "Твин Пикс"

<p>Кадр из фильма &#34;Оно&#34;/kinopoisk.ru</p>

Самые популярные фильмы:

  1. "Оно"
  2. "Гадкий я — 3"
  3. "Стражи Галактики. Часть 2"
  4. "Викинг"
  5. "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"
  6. "Последний богатырь"
  7. "Форсаж-8"
  8. "Трансформеры: Последний рыцарь"
  9. "Притяжение"
  10. "Человек-паук: Возвращение домой"

"Яндекс" также посчитал, о каких спортивных событиях пользователи спрашивали чаще всего. На первом месте оказался чемпионат мира по хоккею, на втором — Кубок конфедераций, который в этом году проходил в России. Россияне активно интересуются и предстоящим чемпионатом мира по футболу, который состоится в 2018 году в нашей стране.

<p>Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко</p>

Самые популярные спортивные события:

  1. Чемпионат мира по хоккею
  2. Кубок конфедераций
  3. Чемпионат России по футболу
  4. Бой Мейвезер — Макгрегор
  5. Чемпионат КХЛ — Лига чемпионов
  6. Бой Емельяненко — Митрион
  7. Чемпионат мира по футболу — 2018
  8. Матч Россия — Испания (футбол)
  9. Матч Россия — Португалия (футбол)

Все рекорды по запросам побил интерес пользователей "Яндекса" к криптовалюте — новомодное явление на финансовом рынке стало самой популярной вещью в этом году. По традиции также интересовались выходом нового iPhone. Информацию о рэп-баттлах и спиннерах также запрашивали очень часто.

<p>Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов</p>

Самые популярные вещи и явления:

  1. Криптовалюта
  2. Спиннер
  3. iPhone X
  4. Samsung Galaxy S8
  5. iPhone 8
  6. Голосовой помощник Алиса
  7. Рэп-баттлы
  8. Обновлённая Nokia 3310
  9. Блокчейн
  10. Новые купюры 200 и 2000 рублей

Не обошли стороной аналитики и самые популярные мемы в 2017 году. Милый Ждун занял лишь второе место, на первом оказалось "эщкере" — популярная фраза, которая произошла от английского слова еsketit, что в свою очередь означает let's get it ("Давайте это получим", "Давайте замутим").

<p>Фото: © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D1%83%D0%BD#/media/File:%D0%96%D0%B4%D1%83%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80.jpg" target="_blank">wikipedia.org</a></p>

Самые популярные мемы:

  1. Эщкере
  2. Ждун
  3. Это фиаско, братан
  4. Чевапчичи
  5. На донышке
  6. Изи-изи, рил ток, синк эбаут ит
  7. Так, блэт
  8. Хайп
  9. Винишко-тян
  10. Ave Maria! Deus Vult!

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!