Мария Максакова стала самой популярной женщиной — 2017. Шурыгина — третья

Самой популярной женщиной по версии "Яндекса" в 2017 году стала Мария Максакова — оперная певица и вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Пристальное внимание к этой семье было связано в том числе с убийством супруга Максаковой.
В начале 2017 года Максакова, Вороненков и их маленький сын фактически сбежали из России на Украину. Вороненков обещал передать украинским властям компромат на российских силовиков. Но в марте в центре Киева он был убит.
С этого момента внимание к личности Максаковой повысилось — за убитой горем певицей следили у гроба мужа, на её первых концертах, при выходе в свет и так далее. Максакова также кардинально сменила имидж, что тоже не осталось без внимания публики.
Второй в рейтинге "Яндекса" оказалась Юлия Самойлова — певица, которую не пустили выступать на "Евровидении". В списке также скандально известные — за счёт подробностей о своей интимной жизни — Диана Шурыгина и Анастасия Волочкова. Замыкает десятку лидеров-женщин супруга французского президента Брижит Макрон.
Самые популярные женщины:
- Мария Максакова
- Юлия Самойлова
- Диана Шурыгина
- Дана Борисова
- Анастасия Волочкова
- Анастасия Шубская
- Равшана Куркова
- Наталья Шкулёва
- Татьяна Тарасова
- Брижит Макрон
Наиболее популярным мужчиной признали певца Диму Билана. В 2017 году поклонники артиста были серьёзно обеспокоены его здоровьем: у Билана диагностировали три грыжи на позвоночнике.
Второе место занял телеведущий Андрей Малахов. В списке также режиссёр Кирилл Серебренников, журналист и блогер Юрий Дудь и актёр Армен Джигарханян.
Самые популярные мужчины:
- Дима Билан
- Андрей Малахов
- Армен Джигарханян
- Кирилл Серебренников
- Face (Иван Дрёмин)
- Анатолий Пашинин
- Эммануэль Макрон
- Юрий Дудь
- Владимир Кузьмин
- Дмитрий Борисов
Событием, которым пользователи интересовались чаще всего, стал теракт в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла 4 апреля: на станции метро "Технологический институт" в вагоне поезда прогремел взрыв. Погибло 15 человек, десятки раненых. Сейчас под следствием находятся шесть возможных организаторов теракта.
Переживали также за деятельность "синего кита" — это общее название для сотен сообществ в соцсетях, которые пропагандируют эстетику смерти и подталкивают своих участников к суициду. Также пользователи тщательно следили за скандалом вокруг фильма "Матильда" и за открытием парка "Зарядье" в Москве.
Самые популярные события в России и мире:
- Теракт в Петербургском метрополитене
- "Синий кит" и группы смерти
- Скандал вокруг фильма "Матильда"
- Введение штрафа за отсутствие знака "Шипы"
- Деятельность ФБК
- Эпидемия вируса Коксаки в Турции
- Сильный шторм в Москве
- Мощи Николая Чудотворца в Москве
- Преследование рохинджа в Мьянме
- Открытие парка "Зарядье"
Самым популярным фильмом по версии "Яндекса" стал ужастик "Оно". В десятку лидеров попал и российский блокбастер Фёдора Бондарчука "Притяжение". Самыми запрашиваемыми российскими сериалами стали "Молодёжка", "Отель Элеон" и "Чернобыль. Зона отчуждения". Лидером поиска среди зарубежных сериалов — "Игры престолов".
Самые популярные российские сериалы:
- "Молодёжка"
- "Отель Элеон"
- "Чернобыль. Зона отчуждения"
- "Ивановы-Ивановы"
- "Ольга"
- "Улица"
- "Адаптация"
- "Физрук"
- "Вы все меня бесите"
- "Отчий берег"
Самые популярные зарубежные сериалы:
- "Игра престолов"
- "Гречанка"
- "Шерлок"
- "Ривердэйл"
- "Ходячие мертвецы"
- "Сверхъестественное"
- "Стыд"
- "Табу"
- "Флэш"
- "Твин Пикс"
Самые популярные фильмы:
- "Оно"
- "Гадкий я — 3"
- "Стражи Галактики. Часть 2"
- "Викинг"
- "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"
- "Последний богатырь"
- "Форсаж-8"
- "Трансформеры: Последний рыцарь"
- "Притяжение"
- "Человек-паук: Возвращение домой"
"Яндекс" также посчитал, о каких спортивных событиях пользователи спрашивали чаще всего. На первом месте оказался чемпионат мира по хоккею, на втором — Кубок конфедераций, который в этом году проходил в России. Россияне активно интересуются и предстоящим чемпионатом мира по футболу, который состоится в 2018 году в нашей стране.
Самые популярные спортивные события:
- Чемпионат мира по хоккею
- Кубок конфедераций
- Чемпионат России по футболу
- Бой Мейвезер — Макгрегор
- Чемпионат КХЛ — Лига чемпионов
- Бой Емельяненко — Митрион
- Чемпионат мира по футболу — 2018
- Матч Россия — Испания (футбол)
- Матч Россия — Португалия (футбол)
Все рекорды по запросам побил интерес пользователей "Яндекса" к криптовалюте — новомодное явление на финансовом рынке стало самой популярной вещью в этом году. По традиции также интересовались выходом нового iPhone. Информацию о рэп-баттлах и спиннерах также запрашивали очень часто.
Самые популярные вещи и явления:
- Криптовалюта
- Спиннер
- iPhone X
- Samsung Galaxy S8
- iPhone 8
- Голосовой помощник Алиса
- Рэп-баттлы
- Обновлённая Nokia 3310
- Блокчейн
- Новые купюры 200 и 2000 рублей
Не обошли стороной аналитики и самые популярные мемы в 2017 году. Милый Ждун занял лишь второе место, на первом оказалось "эщкере" — популярная фраза, которая произошла от английского слова еsketit, что в свою очередь означает let's get it ("Давайте это получим", "Давайте замутим").
Самые популярные мемы:
- Эщкере
- Ждун
- Это фиаско, братан
- Чевапчичи
- На донышке
- Изи-изи, рил ток, синк эбаут ит
- Так, блэт
- Хайп
- Винишко-тян
- Ave Maria! Deus Vult!
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