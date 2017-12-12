Мария Максакова стала самой популярной женщиной — 2017. Шурыгина — третья

Аналитики компании "Яндекс" изучили поисковые запросы пользователей и выяснили, какие темы волновали россиян в уходящем 2017 году. Темы года — это люди, вещи и события, которые вызвали самый резкий рост числа поисковых запросов, то есть наибольший интерес.

Самой популярной женщиной по версии "Яндекса" в 2017 году стала Мария Максакова — оперная певица и вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Пристальное внимание к этой семье было связано в том числе с убийством супруга Максаковой.

В начале 2017 года Максакова, Вороненков и их маленький сын фактически сбежали из России на Украину. Вороненков обещал передать украинским властям компромат на российских силовиков. Но в марте в центре Киева он был убит.

С этого момента внимание к личности Максаковой повысилось — за убитой горем певицей следили у гроба мужа, на её первых концертах, при выходе в свет и так далее. Максакова также кардинально сменила имидж, что тоже не осталось без внимания публики.

Второй в рейтинге "Яндекса" оказалась Юлия Самойлова — певица, которую не пустили выступать на "Евровидении". В списке также скандально известные — за счёт подробностей о своей интимной жизни — Диана Шурыгина и Анастасия Волочкова. Замыкает десятку лидеров-женщин супруга французского президента Брижит Макрон.

Самые популярные женщины:

Мария Максакова Юлия Самойлова Диана Шурыгина Дана Борисова Анастасия Волочкова Анастасия Шубская Равшана Куркова Наталья Шкулёва Татьяна Тарасова Брижит Макрон

Наиболее популярным мужчиной признали певца Диму Билана. В 2017 году поклонники артиста были серьёзно обеспокоены его здоровьем: у Билана диагностировали три грыжи на позвоночнике.

Второе место занял телеведущий Андрей Малахов. В списке также режиссёр Кирилл Серебренников, журналист и блогер Юрий Дудь и актёр Армен Джигарханян.

Самые популярные мужчины:

Дима Билан Андрей Малахов Армен Джигарханян Кирилл Серебренников Face (Иван Дрёмин) Анатолий Пашинин Эммануэль Макрон Юрий Дудь Владимир Кузьмин Дмитрий Борисов

Событием, которым пользователи интересовались чаще всего, стал теракт в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла 4 апреля: на станции метро "Технологический институт" в вагоне поезда прогремел взрыв. Погибло 15 человек, десятки раненых. Сейчас под следствием находятся шесть возможных организаторов теракта.

Переживали также за деятельность "синего кита" — это общее название для сотен сообществ в соцсетях, которые пропагандируют эстетику смерти и подталкивают своих участников к суициду. Также пользователи тщательно следили за скандалом вокруг фильма "Матильда" и за открытием парка "Зарядье" в Москве.

Самые популярные события в России и мире:

Теракт в Петербургском метрополитене "Синий кит" и группы смерти Скандал вокруг фильма "Матильда" Введение штрафа за отсутствие знака "Шипы" Деятельность ФБК Эпидемия вируса Коксаки в Турции Сильный шторм в Москве Мощи Николая Чудотворца в Москве Преследование рохинджа в Мьянме Открытие парка "Зарядье"

Самым популярным фильмом по версии "Яндекса" стал ужастик "Оно". В десятку лидеров попал и российский блокбастер Фёдора Бондарчука "Притяжение". Самыми запрашиваемыми российскими сериалами стали "Молодёжка", "Отель Элеон" и "Чернобыль. Зона отчуждения". Лидером поиска среди зарубежных сериалов — "Игры престолов".

Самые популярные российские сериалы:

"Молодёжка" "Отель Элеон" "Чернобыль. Зона отчуждения" "Ивановы-Ивановы" "Ольга" "Улица" "Адаптация" "Физрук" "Вы все меня бесите" "Отчий берег"

Самые популярные зарубежные сериалы:

"Игра престолов" "Гречанка" "Шерлок" "Ривердэйл" "Ходячие мертвецы" "Сверхъестественное" "Стыд" "Табу" "Флэш" "Твин Пикс"

Самые популярные фильмы:

"Оно" "Гадкий я — 3" "Стражи Галактики. Часть 2" "Викинг" "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" "Последний богатырь" "Форсаж-8" "Трансформеры: Последний рыцарь" "Притяжение" "Человек-паук: Возвращение домой"

"Яндекс" также посчитал, о каких спортивных событиях пользователи спрашивали чаще всего. На первом месте оказался чемпионат мира по хоккею, на втором — Кубок конфедераций, который в этом году проходил в России. Россияне активно интересуются и предстоящим чемпионатом мира по футболу, который состоится в 2018 году в нашей стране.

Самые популярные спортивные события:

Чемпионат мира по хоккею Кубок конфедераций Чемпионат России по футболу Бой Мейвезер — Макгрегор Чемпионат КХЛ — Лига чемпионов Бой Емельяненко — Митрион Чемпионат мира по футболу — 2018 Матч Россия — Испания (футбол) Матч Россия — Португалия (футбол)

Все рекорды по запросам побил интерес пользователей "Яндекса" к криптовалюте — новомодное явление на финансовом рынке стало самой популярной вещью в этом году. По традиции также интересовались выходом нового iPhone. Информацию о рэп-баттлах и спиннерах также запрашивали очень часто.

Самые популярные вещи и явления:

Криптовалюта Спиннер iPhone X Samsung Galaxy S8 iPhone 8 Голосовой помощник Алиса Рэп-баттлы Обновлённая Nokia 3310 Блокчейн Новые купюры 200 и 2000 рублей

Не обошли стороной аналитики и самые популярные мемы в 2017 году. Милый Ждун занял лишь второе место, на первом оказалось "эщкере" — популярная фраза, которая произошла от английского слова еsketit, что в свою очередь означает let's get it ("Давайте это получим", "Давайте замутим").

Самые популярные мемы: