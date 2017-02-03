Похитительница ребёнка в Петергофе арестована на два месяца

В пятницу Петродворцовый районный суд по ходатайству следствия заключил под стражу задержанную накануне вечером 46-летнюю Наталью Фёдорову, обвиняемую в похищении двухлетнего ребёнка.

Судимая ранее обвиняемая в похищении ребёнка в Петергофе заключена под стражу на два месяца

"Ребёнка я не похищала, у меня были с собой деньги, мы просто гуляли по парку, он голодный был несколько дней", обвиняемая в похищении ребёнка в Петергофе

Фёдорова заявила в суде, что ребёнок в коляске не спал и сам попросил забрать его, поскольку "махал ей руками". Женщина сказала, что хотела поехать в РУВД по Петродворцовому району, но "какие-то ребята посадили её на маршрутку" и в итоге она оказалась в Автово.

Как сообщалось ранее, ребёнка в коляске похитили в Петергофе в четверг, 2 февраля. Пустую коляску позже нашли в Стрельне. Момент похищения попал на видео. Наряд полиции задержал подозреваемую неподалёку от станции метро "Автово". После того как женщину остановили, она не смогла назвать имя и дату рождения ребёнка и сказать, куда идёт. Выяснилось, что задержанная ранее была четырежды судима за различные преступления, в том числе за кражи, мошенничество и грабёж.