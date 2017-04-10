"Металлург" в Магнитогорске обыграл СКА и сравнял счёт в финале Кубка Гагарина

Читайте также

"Металлург" в Магнитогорске обыграл СКА и сравнял счёт в финале Кубка Гагарина

391
Команды переезжают в Петербург, где 12 и 14 апреля в Ледовом дворце пройдут третий и четвёртый матчи серии.

В понедельник вечером на стадионе "Арена-Металлург" в Магнитогорске состоялся второй матч финала Кубка Гагарина между "Металлургом" и петербургским СКА.

"Металлург" в Магнитогорске обыграл СКА 3:1 и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

Первый период, несмотря на громадное преимущество армейцев по броскам — 17:2 плюс две штанги, — завершился вничью 1:1. На забитую на восьмой минуте шайбу Яна Коваржа, армейцы смогли ответить лишь голом Вадима Шипачёва на 12-й минуте. В концовке второго периода Владислав Калетник снова вывел хозяев площадки вперёд — 2:1. Причём шайба была заброшена в меньшинстве. Точка в матче была поставлена в самом конце третьего периода — 3:1. В пустые ворота армейцев забросил шайбу Томми Сантала.

Напомним, прошедшая 8 апреля первая встреча между соперниками завершилась со счётом 5:4 в пользу СКА. Теперь серия перемещается в Петербург, где 12 и 14 апреля в Ледовом дворце пройдут третий и четвёртый матчи — начало обоих в 19:30. Прямая трансляция — в телеэфире Life78.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!