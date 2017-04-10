"Металлург" в Магнитогорске обыграл СКА и сравнял счёт в финале Кубка Гагарина

Команды переезжают в Петербург, где 12 и 14 апреля в Ледовом дворце пройдут третий и четвёртый матчи серии.

В понедельник вечером на стадионе "Арена-Металлург" в Магнитогорске состоялся второй матч финала Кубка Гагарина между "Металлургом" и петербургским СКА.

"Металлург" в Магнитогорске обыграл СКА 3:1 и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Первый период, несмотря на громадное преимущество армейцев по броскам — 17:2 плюс две штанги, — завершился вничью 1:1. На забитую на восьмой минуте шайбу Яна Коваржа, армейцы смогли ответить лишь голом Вадима Шипачёва на 12-й минуте. В концовке второго периода Владислав Калетник снова вывел хозяев площадки вперёд — 2:1. Причём шайба была заброшена в меньшинстве. Точка в матче была поставлена в самом конце третьего периода — 3:1. В пустые ворота армейцев забросил шайбу Томми Сантала.

Большое преимущество по броскам не помогло увезти вторую победу из Магнитогорска. Вот так сегодня: pic.twitter.com/ScotBpR0pI — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 апреля 2017 г.

Напомним, прошедшая 8 апреля первая встреча между соперниками завершилась со счётом 5:4 в пользу СКА. Теперь серия перемещается в Петербург, где 12 и 14 апреля в Ледовом дворце пройдут третий и четвёртый матчи — начало обоих в 19:30. Прямая трансляция — в телеэфире Life78.