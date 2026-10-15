Чихание по дням недели: народные приметы Оглавление Приметы про чихание: общие значения Сколько раз чихнуть: один, два, три раза Чихание по дням недели: сводная таблица Чихнуть в понедельник: значение по времени Чихнуть во вторник Чихнуть в среду Чихнуть в четверг Чихнуть в пятницу Чихнуть в субботу Чихнуть в воскресенье Приметы про чихание для женщин и мужчин Когда чихание — не примета Часто задаваемые вопросы Чихание по дням недели и времени: что значит чихнуть в понедельник, вторник и другие дни. Приметы для женщин и мужчин и почему говорят «правду говорю». Чихание по дням недели: народные приметы. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Наши предки видели знаки во всём, даже в чихании. Они замечали, в какой день и в какой час оно случалось, и связывали это с грядущими событиями. Так появились «чихалки» — народные приметы, которые дошли и до наших дней. С помощью них можно понять, с чем именно связано чихание в тот или иной момент, день и даже час. И хотя сегодня почти всем понятно, что это именно поверья, а не гарантированные предсказания, такие приметы добавляют в будни немного фольклорного уюта. А другие поверья для каждого дня недели — что можно и нельзя делать — собрали в отдельном материале: Приметы по дням недели: что можно и нельзя в понедельник–воскресенье .

Приметы про чихание: общие значения

Люди издавна верили и верят многие до сих пор, что чихание - это не обычный физиологический процесс, рефлекс, а настоящий знак, имеющий смысл. Уверены, вы замечали, что если человек чихнул во время разговора, то часто подмечают: “о, правду говорю!”. Откуда взялась эта примета, мы разбирали в отдельном материале .

Но есть множество и других распространенных поверий:

Чихнуть утром натощак — к приятным известиям или к неожиданной встрече.

— к приятным известиям или к неожиданной встрече. Ночью — к переменам, которые придут незаметно, или к тому, что кто‑то вас вспоминает.

— к переменам, которые придут незаметно, или к тому, что кто‑то вас вспоминает. За столом — к новому знакомству или к прибавке в делах.

— к новому знакомству или к прибавке в делах. В дороге — к удачному пути или к важной встрече по прибытии.

— к удачному пути или к важной встрече по прибытии. На улице — к хорошей погоде или к добрым вестям.

Также немаловажно то, сколько раз человек чихнул подряд, и чихнули ли сразу несколько людей.

Сколько раз чихнуть: один, два, три раза

Ну вот, например, давайте разберем как раз количество “чихов” подряд:

Один раз — к добру, к удачному стечению обстоятельств. Иногда говорят, что это знак, что всё идёт по плану.

— к добру, к удачному стечению обстоятельств. Иногда говорят, что это знак, что всё идёт по плану. Два раза подряд — к новостям. Причём новости могут быть как ожидаемыми, так и совершенно неожиданными.

— к новостям. Причём новости могут быть как ожидаемыми, так и совершенно неожиданными. Три раза — к исполнению задуманного или к поездке. Иногда говорят, это значит, что «дорога будет лёгкой».

— к исполнению задуманного или к поездке. Иногда говорят, это значит, что «дорога будет лёгкой». Больше трёх раз — к хлопотам, но не тяжёлым, а скорее суетливым, то есть появится много мелких дел, которые в итоге приведут к хорошему результату.

Но так или иначе, это всё лишь поверья, наука такие знаки не подтверждает.

Чихание по дням недели: сводная таблица















Как мы уже говорили, от дня недели и времени смысл “чиха” тоже зависит. Для наглядности составили таблицу “чихалки”.

По народным поверьям, чихание в понедельник — к приятным событиям и удачному разрешению рабочих вопросов. Во вторник — к гостям и новостям, в среду — к исполнению задуманного, в четверг — к вестям издалека, в пятницу — к приятным хлопотам на выходных, в субботу — к семейным новостям, в воскресенье — к приятному сюрпризу в начале недели. Трактовка меняется в зависимости от времени суток: утром, днём и вечером. Это поверья, а не прогноз.

Чихнуть в понедельник: значение по времени

Понедельник — это начало недели, а значит, как многие считают, самый важный день, ведь как его начнешь, так неделю и проживешь. Поэтому в этот день особое внимание обращали на “чихи”, и в какое время они случались.











Но, конечно, напомним, что это всё таки поверья, а не прогноз.

Чихнуть во вторник

Вторник в народных поверьях — день гостей и новостей.

Чихнуть во вторник — что значит по приметам. Инфографика Life.ru

Считается, что вторник особенно «отзывчив» на чихание тем, кто ждёт известий. Люди верили, что даже маленькая деталь может стать ключом к пониманию общей картины.

Чихнуть в среду

Среда — день исполнения задуманного.

Чихнуть в среду — что значит по приметам. Инфографика Life.ru

В среду чихание трактуют как знак, что задуманное постепенно сбывается, даже если путь к цели не прямой.

Чихнуть в четверг

Четверг — день вестей издалека, от человека, с которым давно не общались.

Чихнуть в четверг — что значит по приметам. Инфографика Life.ru

Четверг в поверьях — время, когда мир словно «посылает» сигналы. По народным приметам чихание в этот день считают знаком, что стоит быть внимательнее к поступающей информации.

Чихнуть в пятницу

Пятница — день приятных хлопот на выходных.

Чихнуть в пятницу — что значит по приметам. Инфографика Life.ru

Пятничное чихание, по поверьям, обещает, что неделя завершится приятно, а выходные будут наполнены теплом и заботой.

Чихнуть в субботу

Суббота — день семейных новостей, чаще хороших.

Чихнуть в субботу — что значит по приметам. Инфографика Life.ru

Суббота по народным приметам — время семьи и уюта, и чихание здесь трактуют как знак, что стоит уделить внимание родным.

Чихнуть в воскресенье

Воскресенье — день размышлений и приятного сюрприза в начале следующей недели.

Чихнуть в воскресенье — что значит по приметам. Инфографика Life.ru

Воскресное чихание в поверьях — знак, что стоит прислушаться к себе. Именно в этот день могут прийти самые важные мысли.

Кстати, по дням недели еще и сны в своих значениях различаются, об этом у нас тоже есть материал .

Приметы про чихание для женщин и мужчин

Приметы про чихание для женщин и мужчин. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Приметы нередко делят и по полу, что вы могли уже заметить в таблице-чихалке на понедельник. Так в народе считают, что:

Для девушки чихание утром — к приятной встрече или к комплименту. Днём — к новости, которая порадует. Вечером — к уютному вечеру и хорошим мыслям.

чихание утром — к приятной встрече или к комплименту. Днём — к новости, которая порадует. Вечером — к уютному вечеру и хорошим мыслям. Для замужней женщины чихание связывают с семейными делами. Утро — к удачным домашним планам, день — к поддержке близких, вечер — к тёплым разговорам.

чихание связывают с семейными делами. Утро — к удачным домашним планам, день — к поддержке близких, вечер — к тёплым разговорам. Для мужчины чихание чаще трактуют в контексте дел и решений. Утро — к продуктивному дню, день — к прогрессу в задачах, вечер — к отдыху и восстановлению сил.

Кстати, а ведь чихают и питомцы, и для них есть свои приметы, которые мы собрали в материале “ Чего ждать, если кошка чихает ”

Но всё это также часть фольклора, они не имеют научного обоснования и не должны вами восприниматься как руководство к действию.

А так, если отбросить поверья, что чихание - это просто реакция организма на раздражители. В основном чихаем мы от пыли, которая попадает нам в нос, однако в некоторых случаях это может быть признаком того, что с вашим здоровьем не всё впорядке.

Так частые чихи могут быть признаком аллергии, простуды или раздражения слизистой. Если вы чихаете много раз подряд или это происходит регулярно, лучше обратиться к врачу. Кстати, сдерживать чих тоже нельзя, почему - объяснил врач: « Чем чревато чихание с закрытыми ртом и носом ».

Часто задаваемые вопросы

Что значит чихнуть в понедельник?

Считается, что чихание в понедельник к приятным событиям, а в первую очередь — к удачному разрешению рабочих вопросов.

Что означает чихание по дням недели и времени?

В народных приметах каждый день недели имеет своё значение: вторник — к гостям, среда — к исполнению задуманного, четверг — к вестям издалека, пятница — к приятным хлопотам, суббота — к семейным новостям, воскресенье — к приятному сюрпризу в начале следующей недели. Время суток уточняет трактовку: утро — к началу, день — к развитию, вечер — к завершению и отдыху.

К чему чихнуть утром натощак?

По поверьям, это могло принести приятные известия или привести к неожиданной встрече. Это одна из самых распространённых примет, которую трактуют как добрый знак.

К чему чихнуть два или три раза подряд?

Два раза — к новостям, три раза — к исполнению задуманного или к поездке. Если чихов больше, это трактуют как предвестник хлопот — но не тяжёлых, а скорее суетливых и в итоге полезных.

Почему на чих говорят «правду говорю»?

Эта примета связана с верой в то, что чихание «подтверждает» сказанное.

Авторы Андрей Ананьев