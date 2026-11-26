Как отдыхаем на 23 Февраля 2027 года: выходные, перенос и сокращённый день Оглавление 23 Февраля 2027: выходной или рабочий день Как отдыхаем с 20 по 23 февраля 2027: таблица по дням Перенос выходного и шестидневная неделя 15–20 февраля Сокращённый день 20 февраля и кто работает в праздник Производственный календарь на февраль 2027: нормы часов Как продлить отдых на 23 Февраля: отпуск с выгодой С какого года 23 Февраля — выходной день Частые вопросы о выходных 23 февраля На 23 Февраля 2027 года отдыхаем три дня — с 21 по 23 февраля. Перенос с 20 на 22 февраля, шестидневка, сокращённый день и с какого года праздник выходной. Как отдыхаем на 23 Февраля 2027 года: выходные, перенос и сокращённый день. Обложка © ChatGPT

В феврале 2027 года россияне будут отдыхать на День защитника Отечества три дня подряд, с 21 по 23 февраля. Праздник выпадает на вторник, поэтому выходной с субботы 20 февраля перенесли на понедельник 22 февраля. При этом сама суббота станет рабочей, но сокращённой на один час.

Рассказываем, как будет устроена рабочая неделя перед праздником, кого затронет перенос и сколько часов предстоит отработать в феврале.

23 Февраля 2027: выходной или рабочий день

День защитника Отечества закреплён в статье 112 Трудового кодекса как нерабочий праздничный день, поэтому 23 февраля 2027 года на работу выходят только те, кого работодатель законно привлекает в праздник. Для всех остальных это красный день календаря.

В 2027 году праздник приходится на вторник, поэтому вместе с воскресеньем 21 февраля и перенесённым выходным в понедельник 22 февраля образует три дня отдыха.

Получается, при стандартной пятидневной рабочей неделе выходить на работу после праздника придётся в среду, 24 февраля. Дополнительный выходной в понедельник позволяет отдохнуть три дня подряд, хотя ради этого рабочая неделя перед праздником станет шестидневной.

Как отдыхаем с 20 по 23 февраля 2027: таблица по дням

График на праздничную неделю будет непривычным для тех, кто привык к стандартной пятидневке. Суббота станет рабочей, зато следующие три дня можно будет провести дома.

Как отдыхаем с 20 по 23 февраля 2027: таблица по дням. Инфографика Life.ru

Пятница 19 февраля обычная, предпраздничное сокращение её не касается. Заканчивается рабочая неделя субботой, а дальше идут три дня отдыха. После праздничных выходных рабочая неделя начнётся в среду, 24 февраля.

Перенос выходного и шестидневная неделя 15–20 февраля

Переносы на 2027 год утвердили постановлением Правительства № 1187 от 17 сентября 2026 года. В феврале выходной сдвинут с субботы 20-го на понедельник 22-е, чтобы День защитника Отечества слился с обычными выходными в трёхдневный отдых.

Перенос выходного и шестидневная неделя 15–20 февраля. Инфографика Life.ru

Сокращённый день 20 февраля и кто работает в праздник

При пятидневной рабочей неделе суббота 20 февраля будет не только рабочей, но и сокращённой на один час. Это связано с переносом выходного на понедельник. При переносе выходного с субботы на предпраздничный понедельник продолжительность работы в субботу соответствует продолжительности того рабочего дня, вместо которого она установлена. Поэтому для стандартной пятидневки 20 февраля рабочий день сокращается на час.

При шестидневной неделе ситуация другая. Для таких работников 20 февраля остаётся обычной рабочей субботой, а на один час раньше можно будет закончить работу в понедельник, 22 февраля. Это последний рабочий день перед праздником.

Не все организации смогут закрыться на три дня. Сменные графики, непрерывное производство, транспорт, медицина и другие службы могут работать и в праздничные даты. Выходить на смену 23 февраля можно с соблюдением требований трудового законодательства.

По общему правилу работа непосредственно в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере с учётом системы оплаты труда. По заявлению сотрудника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха. В таком случае работа оплачивается в одинарном размере, а предоставленный день отдыха отдельно не оплачивается. Правила установлены статьёй 153 Трудового кодекса РФ.

Производственный календарь на февраль 2027: нормы часов

В феврале 28 календарных дней, из них 19 рабочих и 9 выходных и праздничных. Месячная норма часов ниже произведения рабочих дней на обычную смену, потому что суббота 20-е сокращена.

При 40-часовой неделе 19 рабочих дней по 8 часов составили бы 152 часа, но из-за сокращённой субботы норма равна 151 часу. Для 36- и 24-часовой недели используются дневные нормы 7,2 и 4,8 часа соответственно. Подробности — в производственном календаре на февраль 2027 года.

Как продлить отдых на 23 Февраля: отпуск с выгодой

Три выходных дня можно превратить в более продолжительный отдых, если правильно выбрать даты отпуска. Например, если взять отпуск с 15 по 20 февраля включительно, получится отдохнуть 11 дней подряд, с 13 по 23 февраля.

Для работника с обычной пятидневкой 13 и 14 февраля — выходные перед отпуском, 15–20 февраля — шесть календарных дней отпуска, а 21–23 февраля — праздничный период отдыха. Так получится 11 дней подряд. Если отпуск назначен иначе, число отпускных дней нужно пересчитать; 23 февраля как нерабочий праздник в дни ежегодного оплачиваемого отпуска не включается.

Такой вариант подойдёт тем, кто хочет устроить небольшую поездку или просто провести больше времени дома. При этом даты отпуска необходимо согласовать с работодателем с учётом утверждённого графика отпусков.

С какого года 23 Февраля — выходной день

23 февраля стало нерабочим праздничным днём с 2002 года, когда вступил в силу Трудовой кодекс РФ, закрепивший этот день в перечне статьи 112.

История же праздника началась значительно раньше. В 1922 году дату закрепили как День Красной армии. Позже название и смысл праздника менялись, а в современной России он получил название Дня защитника Отечества. Подробнее об истории и традициях можно прочитать в нашем материале «День защитника Отечества»

Частые вопросы о выходных 23 февраля

Сколько дней отдыхаем на 23 Февраля 2027 года?

В 2027 году россияне будут отдыхать три дня подряд, с воскресенья 21 февраля по вторник 23 февраля включительно. Дополнительный выходной в понедельник появился благодаря переносу с субботы 20 февраля.

23 Февраля — красный день календаря?

Да, 23 февраля является официальным нерабочим праздничным днём в России. Он закреплён в статье 112 Трудового кодекса РФ, поэтому в производственном календаре отмечается как красный день.

Суббота 20 февраля 2027 года — рабочий день?

Да, для сотрудников на пятидневке суббота 20 февраля будет рабочей, поскольку выходной перенесли на понедельник 22 февраля. При этом рабочий день сократят на один час. Для работников с шестидневной неделей суббота остаётся обычным рабочим днём.

Как оплачивается работа 23 февраля?

Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию сотрудника повышенную оплату можно заменить другим днём отдыха с оплатой отработанного праздничного дня в одинарном размере.

С какого года 23 Февраля стало выходным?

Официальным нерабочим праздничным днём 23 февраля стало в 2002 году, когда вступил в силу Трудовой кодекс РФ. Соответствующая норма содержится в статье 112 документа.

23 февраля в Беларуси — выходной или нет?

В Беларуси 23 февраля отмечают День защитников Отечества и Вооружённых Сил. Однако этот праздник не входит в перечень официальных нерабочих праздничных дней страны, поэтому сам по себе не даёт дополнительного выходного.

Следующие длинные выходные после Дня защитника Отечества ожидаются в марте. На Международный женский день мы будем отдыхать с 6 по 8 марта. Подробнее о том, как отдыхаем на 8 Марта в 2027 году рассказали в материале Как отдыхаем на 8 Марта 2027.

Источники и проверка: постановление Правительства РФ № 1187 от 17.09.2026; статьи 95, 112 и 153 ТК РФ; производственный календарь на 2027 год.

Авторы Андрей Ананьев