Чистый четверг 29 апреля 2027: что нельзя и что нужно делать, приметы и смысл дня Оглавление Что такое Чистый четверг и почему он так называется Когда Чистый четверг в 2027 году Что нужно сделать в Чистый четверг Что нельзя делать в Чистый четверг Что можно есть в Чистый четверг Традиции и приметы Чистого четверга Купание до рассвета Четверговая соль: как и когда делают Деньги и долги Приметы на погоду и урожай Богослужение в Великий четверг Частые вопросы Чистый четверг в 2027 году — 29 апреля. Что нельзя и что нужно делать, можно ли убираться, пить вино и давать в долг, приметы и смысл Великого четверга. 82634 82634 Чистый четверг 2027: что нужно сделать, традиции и запреты на 9 апреля. Обложка © ChatGPT

В 2027 году Чистый, или Великий, четверг приходится на 29 апреля. Это четверг Страстной седмицы перед православной Пасхой, которую будут отмечать 2 мая. Главное содержание дня для верующих — воспоминание Тайной вечери и установления Евхаристии, участие в богослужении и Причащении. Домашняя уборка, купание, выпечка куличей и окрашивание яиц относятся прежде всего к традициям подготовки к Пасхе, а не к обязательным церковным обрядам. По смыслу дня в Чистый четверг не стоит ссориться, сквернословить и устраивать шумные застолья, а запреты давать в долг или оставлять дом неубранным — народные поверья, а не церковные правила.

Что такое Чистый четверг и почему он так называется

Чистый четверг 29 апреля 2027: смысл и традиции праздника в конце Великого поста. Фото © Wikipedia / Доменико Гирландайо

Церковное название дня — Великий четверг Страстной седмицы, или Великий четверток.

В богослужении Церковь вспоминает сразу несколько евангельских событий последних часов перед арестом Христа: омовение ног апостолам, Тайную вечерю и установление Таинства Евхаристии, молитву Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Особое значение имеет Тайная вечеря. Христос разделил с учениками хлеб и вино, и именно с этим событием Церковь связывает установление Таинства Причащения.

Перед вечерей Спаситель омыл ноги ученикам. Этот поступок стал образом смирения и служения ближнему. Чин умовения ног и сегодня может совершаться при архиерейском богослужении Великого четверга.

Название «Чистый четверг» — народное. Оно связано в том числе с бытовой традицией подготовки к Пасхе: люди мылись, надевали чистую одежду, приводили в порядок дом и готовились к храму.

Однако «чистота» дня в христианском понимании не сводится к мытью пола или купанию. Главное — духовная подготовка, покаяние и участие в богослужении.

Когда Чистый четверг в 2027 году

Чистый четверг 29 апреля 2027: главный смысл церковного праздника. Фото © Wikipedia / José Luiz Bernardes Ribeiro

Поскольку Великий четверг относится к Страстной неделе, его дата каждый год меняется вместе с датой Пасхи.

В 2027 году православная Пасха приходится на 2 мая, поэтому Великий четверг наступает 29 апреля. Как встречать сам праздник, читайте в материале о Пасхе 2027, а что делают в каждый из дней перед ней — в статье о Страстной неделе.

Когда Чистый четверг в 2027 году. Фото инфографика Life.ru

Чистый четверг всегда приходится на последний четверг перед Пасхой.

Что нужно сделать в Чистый четверг

Чистый четверг в 2027 году: традиции и народные обычаи. Фото © «Шедеврум»

Великий четверг не сводится к генеральной уборке. В церковной традиции главное связано с воспоминанием Тайной вечери и Причащением.

Что обычно делают в этот день:

Приходят в храм. Великий четверг особенно связан с Таинством Евхаристии, поскольку именно Тайную вечерю Церковь вспоминает как его установление. Готовятся к исповеди и Причастию. Конкретное правило подготовки лучше уточнять в своём храме. Наводят порядок дома. Генеральная уборка — народная и бытовая традиция подготовки жилья к Пасхе, а не самостоятельный церковный обряд. Принимают душ или идут в баню. Специального церковного требования обязательно мыться до восхода солнца нет. Вода в этот день не приобретает магических свойств. Готовят пасхальную еду. Во многих семьях в четверг пекут куличи, делают творожную пасху и красят яйца. Рецепты — куличи, творожная пасха и как покрасить яйца. Есть эти продукты до окончания поста не следует. Стараются примириться с близкими. День связан с темами смирения, любви и одновременно предательства Иуды, поэтому ссоры и злость особенно противоречат его смыслу. Идут на вечернюю службу. Вечером совершается последование Страстей Христовых с чтением двенадцати евангельских отрывков. Приносят домой свечу со службы. Обычай сохранять так называемую четверговую свечу существует давно, но воспринимать её как магический оберег не следует.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Как готовиться к Пасхе в Великий четверг, что делать, почему это важно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Shkavron

Специального перечня бытовых запретов, нарушение которых именно в четверг автоматически считается отдельным грехом, Церковь не устанавливает. Но день приходится на Страстную седмицу и требует соответствующего настроя.

Ссориться и сквернословить. Злость, оскорбления и конфликты противоречат самому смыслу подготовки к Пасхе.

Злость, оскорбления и конфликты противоречат самому смыслу подготовки к Пасхе. Устраивать шумные застолья и пить. Пост продолжается, а Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Христа.

Пост продолжается, а Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Христа. Превращать уборку в магический ритуал. В народе говорили, что оставленный грязным дом принесёт неудачу, но это поверье, а не церковное правило.

В народе говорили, что оставленный грязным дом принесёт неудачу, но это поверье, а не церковное правило. Давать деньги в долг — запрет из фольклора. Народная традиция связывала передачу денег и вещей из дома с риском «отдать достаток», однако православие такого правила не устанавливает.

Народная традиция связывала передачу денег и вещей из дома с риском «отдать достаток», однако православие такого правила не устанавливает. Венчаться. Таинство Венчания не совершают весь Великий пост, на Страстной и на Светлой седмице.

Таинство Венчания не совершают весь Великий пост, на Страстной и на Светлой седмице. Сводить весь смысл дня к хозяйственным делам. Можно идеально убрать дом, но при этом полностью забыть о Тайной вечере — а именно она составляет главное церковное содержание Великого четверга.

Что можно есть в Чистый четверг

Что нельзя делать 29 апреля 2027 в Чистый четверг: церковные запреты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wideonet

29 апреля 2027 года идёт Страстная седмица — самая строгая неделя поста перед Пасхой.

По богослужебному уставу Великий четверг несколько отличается от наиболее строгих дней Страстной седмицы. Традиционно допускается горячая постная пища с растительным маслом. В монастырском уставе также упоминается небольшое количество вина.

Мясо, молочные продукты и яйца остаются под запретом для соблюдающих пост. Рыба в Великий четверг не разрешается.

Куличи, творожную пасху и крашеные яйца уже можно готовить к празднику, но разговляются ими после наступления Пасхи.

Важно учитывать, что монастырский пищевой устав нельзя механически переносить на каждого мирянина. Детям, беременным, пожилым и людям с заболеваниями меру поста определяют с учётом состояния здоровья. Общие правила питания — в материале о Великом посте.

Традиции и приметы Чистого четверга

Что нужно и можно сделать в Чистый четверг 29 апреля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / eukukulka

Церковное содержание Великого четверга за столетия соединилось в народной культуре с многочисленными бытовыми обычаями. Их важно отличать от православного вероучения. Приметы самого праздника собраны в материале о приметах на Пасху 2027.

Купание до рассвета

Один из самых известных обычаев — встать рано утром и умыться или искупаться до восхода солнца.

В народе считалось, что такое умывание символически очищает человека. Однако церковного учения о том, что вода Великого четверга смывает болезни или грехи, нет.

Грехи в православной традиции связаны с покаянием и Исповедью, а болезни требуют медицинской помощи.

Питание в Чистый четверг 29 апреля: что можно и что нельзя есть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Четверговая соль: как и когда делают

Так называемую четверговую соль традиционно готовили в ночь со среды на четверг или непосредственно в Великий четверг. Соль прокаливали, иногда смешивая с хлебом или другими продуктами, после чего сохраняли дома.

В народной культуре её наделяли защитными и лечебными свойствами.

Церковь подобные магические представления не поддерживает. Сама по себе соль остаётся продуктом питания и не становится оберегом из-за даты приготовления.

В 2027 году такой обычай приходится на ночь с 28 на 29 апреля или на 29 апреля.

Деньги и долги

Существовало поверье, что в Чистый четверг нельзя отдавать из дома деньги и вещи, иначе вместе с ними можно «отдать благополучие».

Также встречался обычай несколько раз пересчитывать деньги для будущего достатка.

Это фольклор. Церковного запрета занимать или возвращать деньги 29 апреля нет, а пересчёт купюр сам по себе не влияет на финансовое положение.

Приметы на погоду и урожай

В народном календаре хорошую погоду в Великий четверг связывали с тёплой весной, а удачно поднявшееся тесто для кулича — с благополучным годом.

Такие приметы относятся к фольклорному наследию и не являются предсказаниями, которым Церковь предлагает безусловно верить.

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Богослужение в Великий четверг

Богослужение в церкви на Чистый четверг: когда идти и что будет. Фото © Life.ru

Богослужебная жизнь — центральная часть дня.

В Великий четверг совершается Литургия святителя Василия Великого, соединённая с вечерней. Она непосредственно связана с воспоминанием Тайной вечери и установления Евхаристии.

В кафедральных соборах архиерей может совершать чин умовения ног двенадцати священнослужителям по примеру Христа, омывшего ноги апостолам.

Вечером служится утреня Великой пятницы — Последование святых и спасительных Страстей Господа Иисуса Христа. Во время неё читаются двенадцать евангельских фрагментов о последних часах земной жизни, суде и страданиях Христа.

Один из главных тропарей дня:

Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе, Праведнаго Судию, предает. Виждь, имений рачителю, сих ради удавление употребивша! Бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия. Иже о всех Благий, Господи, слава Тебе.

Тропарь противопоставляет учеников, находящихся рядом со Христом на Тайной вечере, Иуде, которого сребролюбие приводит к предательству.

Частые вопросы

Чистый четверг — это церковный праздник?

Правильнее говорить Великий четверг Страстной седмицы. Это один из важнейших дней Страстной недели, посвящённый Тайной вечере, установлению Евхаристии, умовению ног апостолам, молитве Христа в Гефсимании и предательству Иуды.

Можно ли убираться в Чистый четверг?

Да. Уборка не запрещена и стала одной из традиций подготовки дома к Пасхе. Но Церковь не требует обязательно закончить генеральную уборку именно в четверг и не связывает грязный пол или немытую посуду с грехом.

Можно ли убираться после Чистого четверга?

Да. Церковного запрета на уборку в следующие дни нет. Однако Великая пятница посвящена воспоминанию Распятия Христа, поэтому верующие по возможности стараются освободить её от необязательной бытовой суеты.

Во сколько нужно купаться в Чистый четверг?

Церковь не устанавливает время для купания. Обычай мыться до восхода солнца относится к народной традиции. Принять душ можно тогда, когда удобно.

Можно ли пить вино в Чистый четверг?

Монастырский устав допускает небольшое количество вина в трапезе Великого четверга, но это не обязанность и не разрешение на застолье. Пьянство несовместимо с постом.

Можно ли есть рыбу и яйца в Чистый четверг?

Рыба в обычный Великий четверг не разрешается. Яйца как скоромный продукт также не едят до Пасхи. При этом их можно заранее сварить и покрасить для праздничного стола.

Можно ли давать или занимать деньги?

Да. Запрет давать деньги в долг — народное поверье. Церковного запрета на финансовые расчёты в этот день нет.

Можно ли стирать, стричься и красить волосы?

Церковь не устанавливает запретов на стирку, стрижку или окрашивание волос именно в Великий четверг. Вопрос скорее в приоритетах: бытовые дела не должны вытеснять богослужение и духовный смысл Страстной недели.

Когда делать четверговую соль в 2027 году?

По народному обычаю — в ночь с 28 на 29 апреля или 29 апреля. Приписываемые такой соли магические и лечебные свойства относятся к поверьям и не являются частью православного учения.

Что значит, если человек умер в Чистый четверг?

С точки зрения Церкви дата смерти сама по себе не означает особого знака о судьбе души человека. Народные поверья могут приписывать смерти в Великий четверг особое значение, но православное учение не предлагает делать по календарной дате выводы о загробной участи. Особого дня поминовения в Великий четверг нет: для этого есть «Родительские субботы» «Радоница 2027», в 2027 году — 11 мая.

Авторы Карина Морозова