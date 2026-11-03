Чистый четверг 29 апреля 2027: что нельзя и что нужно делать, приметы и смысл дня
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Чистый четверг в 2027 году — 29 апреля. Что нельзя и что нужно делать, можно ли убираться, пить вино и давать в долг, приметы и смысл Великого четверга.
Чистый четверг 2027: что нужно сделать, традиции и запреты на 9 апреля. Обложка © ChatGPT
В 2027 году Чистый, или Великий, четверг приходится на 29 апреля. Это четверг Страстной седмицы перед православной Пасхой, которую будут отмечать 2 мая. Главное содержание дня для верующих — воспоминание Тайной вечери и установления Евхаристии, участие в богослужении и Причащении. Домашняя уборка, купание, выпечка куличей и окрашивание яиц относятся прежде всего к традициям подготовки к Пасхе, а не к обязательным церковным обрядам. По смыслу дня в Чистый четверг не стоит ссориться, сквернословить и устраивать шумные застолья, а запреты давать в долг или оставлять дом неубранным — народные поверья, а не церковные правила.
Что такое Чистый четверг и почему он так называется
Чистый четверг 29 апреля 2027: смысл и традиции праздника в конце Великого поста. Фото © Wikipedia / Доменико Гирландайо
Церковное название дня — Великий четверг Страстной седмицы, или Великий четверток.
В богослужении Церковь вспоминает сразу несколько евангельских событий последних часов перед арестом Христа: омовение ног апостолам, Тайную вечерю и установление Таинства Евхаристии, молитву Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
Особое значение имеет Тайная вечеря. Христос разделил с учениками хлеб и вино, и именно с этим событием Церковь связывает установление Таинства Причащения.
Перед вечерей Спаситель омыл ноги ученикам. Этот поступок стал образом смирения и служения ближнему. Чин умовения ног и сегодня может совершаться при архиерейском богослужении Великого четверга.
Название «Чистый четверг» — народное. Оно связано в том числе с бытовой традицией подготовки к Пасхе: люди мылись, надевали чистую одежду, приводили в порядок дом и готовились к храму.
Однако «чистота» дня в христианском понимании не сводится к мытью пола или купанию. Главное — духовная подготовка, покаяние и участие в богослужении.
Когда Чистый четверг в 2027 году
Чистый четверг 29 апреля 2027: главный смысл церковного праздника. Фото © Wikipedia / José Luiz Bernardes Ribeiro
Поскольку Великий четверг относится к Страстной неделе, его дата каждый год меняется вместе с датой Пасхи.
В 2027 году православная Пасха приходится на 2 мая, поэтому Великий четверг наступает 29 апреля. Как встречать сам праздник, читайте в материале о Пасхе 2027, а что делают в каждый из дней перед ней — в статье о Страстной неделе.
Когда Чистый четверг в 2027 году. Фото инфографика Life.ru
Чистый четверг всегда приходится на последний четверг перед Пасхой.
Что нужно сделать в Чистый четверг
Чистый четверг в 2027 году: традиции и народные обычаи. Фото © «Шедеврум»
Великий четверг не сводится к генеральной уборке. В церковной традиции главное связано с воспоминанием Тайной вечери и Причащением.
Что обычно делают в этот день:
- Приходят в храм. Великий четверг особенно связан с Таинством Евхаристии, поскольку именно Тайную вечерю Церковь вспоминает как его установление.
- Готовятся к исповеди и Причастию. Конкретное правило подготовки лучше уточнять в своём храме.
- Наводят порядок дома. Генеральная уборка — народная и бытовая традиция подготовки жилья к Пасхе, а не самостоятельный церковный обряд.
- Принимают душ или идут в баню. Специального церковного требования обязательно мыться до восхода солнца нет. Вода в этот день не приобретает магических свойств.
- Готовят пасхальную еду. Во многих семьях в четверг пекут куличи, делают творожную пасху и красят яйца. Рецепты — куличи, творожная пасха и как покрасить яйца. Есть эти продукты до окончания поста не следует.
- Стараются примириться с близкими. День связан с темами смирения, любви и одновременно предательства Иуды, поэтому ссоры и злость особенно противоречат его смыслу.
- Идут на вечернюю службу. Вечером совершается последование Страстей Христовых с чтением двенадцати евангельских отрывков.
- Приносят домой свечу со службы. Обычай сохранять так называемую четверговую свечу существует давно, но воспринимать её как магический оберег не следует.
Что нельзя делать в Чистый четверг
Как готовиться к Пасхе в Великий четверг, что делать, почему это важно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Shkavron
Специального перечня бытовых запретов, нарушение которых именно в четверг автоматически считается отдельным грехом, Церковь не устанавливает. Но день приходится на Страстную седмицу и требует соответствующего настроя.
- Ссориться и сквернословить. Злость, оскорбления и конфликты противоречат самому смыслу подготовки к Пасхе.
- Устраивать шумные застолья и пить. Пост продолжается, а Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Христа.
- Превращать уборку в магический ритуал. В народе говорили, что оставленный грязным дом принесёт неудачу, но это поверье, а не церковное правило.
- Давать деньги в долг — запрет из фольклора. Народная традиция связывала передачу денег и вещей из дома с риском «отдать достаток», однако православие такого правила не устанавливает.
- Венчаться. Таинство Венчания не совершают весь Великий пост, на Страстной и на Светлой седмице.
- Сводить весь смысл дня к хозяйственным делам. Можно идеально убрать дом, но при этом полностью забыть о Тайной вечере — а именно она составляет главное церковное содержание Великого четверга.
Что можно есть в Чистый четверг
Что нельзя делать 29 апреля 2027 в Чистый четверг: церковные запреты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wideonet
29 апреля 2027 года идёт Страстная седмица — самая строгая неделя поста перед Пасхой.
По богослужебному уставу Великий четверг несколько отличается от наиболее строгих дней Страстной седмицы. Традиционно допускается горячая постная пища с растительным маслом. В монастырском уставе также упоминается небольшое количество вина.
Мясо, молочные продукты и яйца остаются под запретом для соблюдающих пост. Рыба в Великий четверг не разрешается.
Куличи, творожную пасху и крашеные яйца уже можно готовить к празднику, но разговляются ими после наступления Пасхи.
Важно учитывать, что монастырский пищевой устав нельзя механически переносить на каждого мирянина. Детям, беременным, пожилым и людям с заболеваниями меру поста определяют с учётом состояния здоровья. Общие правила питания — в материале о Великом посте.
Традиции и приметы Чистого четверга
Что нужно и можно сделать в Чистый четверг 29 апреля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / eukukulka
Церковное содержание Великого четверга за столетия соединилось в народной культуре с многочисленными бытовыми обычаями. Их важно отличать от православного вероучения. Приметы самого праздника собраны в материале о приметах на Пасху 2027.
Купание до рассвета
Один из самых известных обычаев — встать рано утром и умыться или искупаться до восхода солнца.
В народе считалось, что такое умывание символически очищает человека. Однако церковного учения о том, что вода Великого четверга смывает болезни или грехи, нет.
Грехи в православной традиции связаны с покаянием и Исповедью, а болезни требуют медицинской помощи.
Питание в Чистый четверг 29 апреля: что можно и что нельзя есть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN
Четверговая соль: как и когда делают
Так называемую четверговую соль традиционно готовили в ночь со среды на четверг или непосредственно в Великий четверг. Соль прокаливали, иногда смешивая с хлебом или другими продуктами, после чего сохраняли дома.
В народной культуре её наделяли защитными и лечебными свойствами.
Церковь подобные магические представления не поддерживает. Сама по себе соль остаётся продуктом питания и не становится оберегом из-за даты приготовления.
В 2027 году такой обычай приходится на ночь с 28 на 29 апреля или на 29 апреля.
Деньги и долги
Существовало поверье, что в Чистый четверг нельзя отдавать из дома деньги и вещи, иначе вместе с ними можно «отдать благополучие».
Также встречался обычай несколько раз пересчитывать деньги для будущего достатка.
Это фольклор. Церковного запрета занимать или возвращать деньги 29 апреля нет, а пересчёт купюр сам по себе не влияет на финансовое положение.
Приметы на погоду и урожай
В народном календаре хорошую погоду в Великий четверг связывали с тёплой весной, а удачно поднявшееся тесто для кулича — с благополучным годом.
Такие приметы относятся к фольклорному наследию и не являются предсказаниями, которым Церковь предлагает безусловно верить.
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Богослужение в Великий четверг
Богослужение в церкви на Чистый четверг: когда идти и что будет. Фото © Life.ru
Богослужебная жизнь — центральная часть дня.
В Великий четверг совершается Литургия святителя Василия Великого, соединённая с вечерней. Она непосредственно связана с воспоминанием Тайной вечери и установления Евхаристии.
В кафедральных соборах архиерей может совершать чин умовения ног двенадцати священнослужителям по примеру Христа, омывшего ноги апостолам.
Вечером служится утреня Великой пятницы — Последование святых и спасительных Страстей Господа Иисуса Христа. Во время неё читаются двенадцать евангельских фрагментов о последних часах земной жизни, суде и страданиях Христа.
Один из главных тропарей дня:
Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе, Праведнаго Судию, предает. Виждь, имений рачителю, сих ради удавление употребивша! Бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия. Иже о всех Благий, Господи, слава Тебе.
Тропарь противопоставляет учеников, находящихся рядом со Христом на Тайной вечере, Иуде, которого сребролюбие приводит к предательству.
Частые вопросы
Чистый четверг — это церковный праздник?
Правильнее говорить Великий четверг Страстной седмицы. Это один из важнейших дней Страстной недели, посвящённый Тайной вечере, установлению Евхаристии, умовению ног апостолам, молитве Христа в Гефсимании и предательству Иуды.
Можно ли убираться в Чистый четверг?
Да. Уборка не запрещена и стала одной из традиций подготовки дома к Пасхе. Но Церковь не требует обязательно закончить генеральную уборку именно в четверг и не связывает грязный пол или немытую посуду с грехом.
Можно ли убираться после Чистого четверга?
Да. Церковного запрета на уборку в следующие дни нет. Однако Великая пятница посвящена воспоминанию Распятия Христа, поэтому верующие по возможности стараются освободить её от необязательной бытовой суеты.
Во сколько нужно купаться в Чистый четверг?
Церковь не устанавливает время для купания. Обычай мыться до восхода солнца относится к народной традиции. Принять душ можно тогда, когда удобно.
Можно ли пить вино в Чистый четверг?
Монастырский устав допускает небольшое количество вина в трапезе Великого четверга, но это не обязанность и не разрешение на застолье. Пьянство несовместимо с постом.
Можно ли есть рыбу и яйца в Чистый четверг?
Рыба в обычный Великий четверг не разрешается. Яйца как скоромный продукт также не едят до Пасхи. При этом их можно заранее сварить и покрасить для праздничного стола.
Можно ли давать или занимать деньги?
Да. Запрет давать деньги в долг — народное поверье. Церковного запрета на финансовые расчёты в этот день нет.
Можно ли стирать, стричься и красить волосы?
Церковь не устанавливает запретов на стирку, стрижку или окрашивание волос именно в Великий четверг. Вопрос скорее в приоритетах: бытовые дела не должны вытеснять богослужение и духовный смысл Страстной недели.
Когда делать четверговую соль в 2027 году?
По народному обычаю — в ночь с 28 на 29 апреля или 29 апреля. Приписываемые такой соли магические и лечебные свойства относятся к поверьям и не являются частью православного учения.
Что значит, если человек умер в Чистый четверг?
С точки зрения Церкви дата смерти сама по себе не означает особого знака о судьбе души человека. Народные поверья могут приписывать смерти в Великий четверг особое значение, но православное учение не предлагает делать по календарной дате выводы о загробной участи. Особого дня поминовения в Великий четверг нет: для этого есть «Родительские субботы» «Радоница 2027», в 2027 году — 11 мая.
Когда Пасха в 2027 году и что делают в остальные дни Страстной недели, Life.ru рассказывает в хабе «Церковные праздники».