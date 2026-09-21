Где собирать грибы в Тверской области в 2026 году Оглавление Где искать грибы в Тверской области: проверенные места Какие грибы растут в Тверской области Когда сезон: с какого месяца по какой Съедобные и ядовитые двойники — на что обратить внимание FAQ Где искать грибы в Тверской области в 2026 году: проверенные места, сезон, какие виды растут, съедобные и ядовитые — гид от Life.ru. Где собирать грибы в Тверской области в 2026 году. Грибные места под Тверью. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тверская область считается одним из перспективных регионов для тихой охоты: здесь много хвойных и смешанных лесов, болотистых участков, вырубок и лесных опушек. Грибы в Тверской области появляются с весны, а основной сезон приходится на лето и начало осени. При этом урожайность меняется от года к году и зависит прежде всего от сочетания тепла и влаги.

Где искать грибы в Тверской области: проверенные места

Где искать грибы в Тверской области: проверенные места. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Единой карты грибов Тверской области с гарантированным урожаем не существует: грибница реагирует на погоду, влажность и состояние леса, поэтому даже известная поляна может в другой год оказаться пустой. Но есть районы и направления, где вероятность удачной тихой охоты традиционно выше.

Наиболее грибными считаются Вышневолоцкий, Кимрский, Максатихинский и Старицкий округа. Хорошие условия также отмечают в Западнодвинском, Андреапольском, Торопецком, Лесном и Весьегонском округах. За белыми грибами отдельно советуют смотреть в Конаковском и Осташковском округах.

Если поездка начинается из Твери, можно рассмотреть несколько конкретных направлений:

- Бежецкое шоссе, 18–23-й км. Здесь встречаются белые грибы, черноголовики, грузди, рыжики и лисички. Собирать нужно не у самой дороги, а в лесу на безопасном удалении от трассы.

- Направление на Рождествено и поселок Завод 1 Мая. В окрестностях Литвинцево и Рождествена отмечают белые, лисички, подосиновики и маслята.

- Волоколамское шоссе, окрестности Иванцево и Пушкино. В лесах встречаются белые, подосиновики, лисички, опята, рыжики и польские грибы.

- Старицкое шоссе, от Колталово в сторону Шеборшино. Перспективное направление для белых, лисичек, подосиновиков, подберезовиков, рыжиков, маслят и осенних опят.

- Район Медного, деревни Тутань и Кумордино. Здесь традиционно ищут лисички, маслята и белые.

- Окрестности Отмичей и дорога к Оршинскому монастырю. Хороший вариант для поиска лисичек и маслят.

- Озеро Шейно. В лесах рядом можно встретить белые, подберезовики, подосиновики и польские грибы.

За белыми грибами также стоит смотреть в лесах Конаковского округа, в частности в районе поселка Ручьи, а также возле Рождествена. Леса Торжокского и Пеновского направлений тоже считаются перспективными.

Лучшие природные точки для поиска — не обязательно глубокая чаща. Грибы часто растут по краям полян и вырубок, возле болот, канав, в молодых лиственных лесах, зеленомошных сосняках и ельниках. Густой травостой, напротив, часто оказывается менее продуктивным.

Какие грибы растут в Тверской области

В регионе встречаются десятки популярных съедобных и условно-съедобных видов. Среди главных трофеев грибников:

Белый гриб. Один из самых желанных видов. В Тверской области встречаются сосновые, еловые и березовые формы. Особенно перспективны Вышневолоцкий, Кимрский, Максатихинский, Лесной, Осташковский и Конаковский округа.

Лисички. Растут преимущественно в сосняках, но встречаются и в смешанных лесах. Часто образуют большие группы и плодоносят в течение лета.

Подосиновики. Можно искать в разных типах леса, в том числе возле осин. Хорошо известны места по Волоколамскому направлению.

Подберезовики и черноголовики. Первые связаны с березой, вторые особенно часто встречаются на влажных участках и верховых болотах.

Маслята. Предпочитают сосновые леса, опушки и участки возле вырубок. Часто растут группами.

Рыжики. Встречаются в разных округах области, прежде всего в хвойных лесах. Молодые грибы особенно ценятся для засолки.

Грузди и волнушки. Предпочитают влажные места, в том числе участки рядом с берёзами. Перед употреблением требуют правильной обработки.

Моховики и польские грибы. Польский гриб чаще встречается в ельниках и на мшистых влажных участках.

Опята. Осенний опёнок появляется позднее большинства летних видов и растёт на пнях, древесине и деревьях.

Сыроежки, млечники и вешенки. Эти виды также распространены в регионе, хотя собирают их не все грибники.

Для начинающих безопаснее ограничиться видами, которые удается уверенно определить по нескольким признакам. Фото само по себе не заменяет определения специалистом: один и тот же гриб может сильно меняться в зависимости от возраста и условий роста.

Когда сезон: с какого месяца по какой

Сезон грибов в Тверской области обычно начинается весной и при благоприятной погоде продолжается до октября.

Апрель — май. Появляются первые весенние грибы, прежде всего сморчки и другие сморчковые виды. Для новичков это не самый простой период: весенние грибы требуют хорошего знания видов и правил обработки.

Июнь. Постепенно увеличивается количество летних грибов. В подходящую погоду появляются первые лисички, подберезовики, подосиновики и маслята.

Июль — август. Основной летний период. В лесах появляются белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, маслята, рыжики и другие виды. Именно на середину лета и август обычно приходится пик грибного сезона.

Сентябрь — октябрь. Летние виды постепенно уступают место осенним. Продолжается сбор белых, рыжиков, груздей и лисичек, а ближе к осени активно появляются опята и другие поздние виды. Если осень тёплая и влажная, сезон может продолжаться дольше; засуха, наоборот, резко сокращает количество грибов.

Поэтому главный ориентир — не конкретный день календаря, а несколько теплых и влажных дней после дождей.

Съедобные и ядовитые двойники — на что обратить внимание

На что обратить внимание при сборе грибов в Тверской области. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самые опасные ошибки случаются, когда грибник ориентируется только на цвет или форму шляпки. В Тверской области среди нежелательных находок — желчный гриб, который легко принять за белый. Он отличается горькой мякотью и розоватым оттенком трубочек.

Ложную лисичку можно спутать с настоящей: у двойника пластинки обычно более яркие и оранжевые, а внешний вид плодового тела отличается от настоящей лисички.

Особое внимание требуется при сборе опят. Опасный серно-желтый ложноопенок имеет желтовато-зеленые пластинки. У настоящего осеннего опенка обычно заметны чешуйки на шляпке и кольцо на ножке. Если нет уверенности в определении, такой гриб лучше оставить в лесу.

Отдельная категория — свинушки. Несмотря на многолетнюю привычку некоторых грибников их собирать, употреблять эти грибы не рекомендуется из-за риска тяжелых реакций организма. Подробнее о признаках двойников белых грибов, лисичек и опят — в материале Life.ru « Как отличить съедобные грибы от ядовитых ».

Есть и другая важная граница: краснокнижные грибы нельзя собирать. В действующем перечне Тверской области находятся, в частности, дубовик крапчатый, ежовик коралловидный, гиропорус синеющий, каштановый гриб, несколько видов звездовиков, рогатик пестиковый, феолепиота золотистая и млечник деревянный.

С 1 сентября 2026 года в Тверской области действуют обновленные положения о Красной книге: изъятие занесённых в неё объектов из природы и их оборот запрещены, кроме предусмотренных федеральным законодательством случаев. В тот же день вступили в силу новые федеральные правила сбора и оборота краснокнижных растений и грибов. Для обычного грибника правило простое: увидели краснокнижный вид — не трогайте его.

При выборе места также нужно проверять режим конкретной особо охраняемой природной территории. В разных ООПТ ограничения отличаются, поэтому сам статус заказника или памятника природы еще не позволяет автоматически делать вывод о правилах сбора.

Если же вы собираетесь отправиться за грибами в других регионах нашей страны, то Life.ru подготовил перечень материалов о том, где искать грибы на Урале и в Сибири , в Москве и области и в Ленинградской области.

FAQ

Когда начинается грибной сезон в Тверской области?

Первые грибы обычно появляются в апреле–мае, когда прогревается почва. Массовый сезон начинается летом, а наиболее урожайным периодом чаще становятся июль и август. Осенью продолжают расти поздние виды, прежде всего опята. При теплой погоде сезон может продолжаться до октября.

Какие грибы растут в Тверской области?

В регионе встречаются белые грибы, лисички, подосиновики, подберезовики, черноголовики, маслята, рыжики, грузди, волнушки, моховики, польские грибы, опята, сыроежки и другие виды. Часть грибов требует предварительной обработки, поэтому перед сбором важно знать особенности каждого вида.

Где именно в Тверской области лучше собирать грибы?

Среди наиболее перспективных направлений называют Вышневолоцкий, Кимрский, Максатихинский, Старицкий, Лесной, Весьегонский, Западнодвинский, Андреапольский и Торопецкий округа. За белыми грибами также едут в Конаковский и Осташковский округа. Из Твери популярны направления по Бежецкому, Волоколамскому и Старицкому шоссе, а также окрестности Медного, Отмичей и Рождествена.

Авторы Альмир Хабибуллин