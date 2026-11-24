Войти в историю можно благодаря великим открытиям, военным победам, литературным произведениям или выдающимся политическим достижениям, однако некоторым людям суждено было запомниться потомкам совсем по другой причине... Life.ru собрал десять историй о том, как любовь к еде, хорошее воспитание и даже гордость за собственную внешность могли обернуться настоящей трагедией.

Адольф Фредрик — король, который не смог отказаться от десерта

Смерть Адольфа Фредрика: что шведский король ел на последнем ужине и почему его гибель связывают с перееданием? Фото © Wikipedia / Антуан Пэн

Шведский король Адольф Фредрик находился на престоле с 1751 по 1771 год, однако в историю он вошёл не столько благодаря своим политическим решениям, сколько из-за обстоятельств последнего ужина. 12 февраля 1771 года в Швеции отмечали Жирный вторник, который традиционно предшествовал Великому посту и считался прекрасным поводом побаловать себя всевозможными лакомствами.

В тот вечер на королевском столе оказались омары, икра, квашеная капуста, мясо с репой, копчёная сельдь и шампанское. Однако даже после столь внушительного количества съеденного монарх не отказался от десерта, которым стали семлы — традиционные шведские булочки, которые в XVIII веке подавали с горячим молоком. Согласно самой популярной версии этой истории, Адольф Фредрик умудрился съесть целых 14 порций.

Вскоре после ужина король пожаловался на головокружение и тошноту, а затем потерял сознание и умер. Правда, современные историки предполагают, что непосредственной причиной смерти монарха мог стать инсульт, развитию которого, возможно, поспособствовала обильная трапеза.

Ханс Стейнингер — бургомистр, которого погубила собственная борода

Ханс Стейнингер и его борода: как появилась легенда о бургомистре, который погиб из-за своей длинной бороды? Фото © Wikipedia / Wellcome Collection gallery

В XVI веке в городе Браунау, расположенном на территории современной Австрии, жил бургомистр Ханс Стейнингер, главной отличительной особенностью которого была невероятно длинная борода. По некоторым сведениям, её длина достигала почти двух метров, поэтому, чтобы волосы не мешали ему при ходьбе, мужчине приходилось сворачивать бороду.

Согласно местному преданию, в 1567 году в городской ратуше вспыхнул пожар, и Стейнингер, пытаясь поскорее покинуть здание, забыл убрать свою бороду. В спешке мужчина наступил на неё, потерял равновесие и упал, сломав себе шею. Получается, что предмет его особой гордости, который долгие годы выделял бургомистра среди остальных горожан, в конечном счёте мог стать причиной его гибели.

Самое удивительное, что борода Стейнингера пережила своего владельца уже более чем на четыре с половиной столетия. После смерти мужчины её срезали и сохранили в качестве семейной реликвии, а в 1911 году передали городу. Сегодня увидеть знаменитую бороду можно в краеведческом музее Браунау, причём её подлинность подтверждена экспертами. Вот только достоверность самой истории о роковом падении установить гораздо сложнее.

Пережил падение с Ниагарского водопада, но погиб из-за апельсиновой корки

Смерть Бобби Лича: как каскадёр пережил падение с Ниагарского водопада, но погиб из-за апельсиновой корки? Фото © Wikipedia / Robert Leach

В 1911 году британский каскадёр Бобби Лич совершил один из самых опасных трюков своего времени, спустившись с Ниагарского водопада в специально изготовленной металлической бочке. Несмотря на многочисленные травмы, среди которых были переломы обеих коленных чашечек и челюсти, мужчина выжил и впоследствии даже отправился на гастроли, рассказывая публике о своём невероятном приключении.

Однако спустя 15 лет судьба приготовила каскадёру испытание, которое едва ли могло сравниться по масштабам с падением с водопада. Во время пребывания в Новой Зеландии в 1926 году Лич поскользнулся на апельсиновой корке и получил серьёзную травму ноги.

В результате развилась гангрена, из-за которой врачам пришлось ампутировать конечность, однако спасти мужчину так и не удалось. Причём история с апельсиновой коркой не является современной городской легендой, поскольку именно такие обстоятельства гибели каскадёра описывали новозеландские газеты ещё в 1926 году.

Клемент Валландигэм — адвокат, который слишком убедительно доказал свою правоту

Клемент Валландигэм: как адвокат случайно застрелился, пытаясь доказать невиновность своего подзащитного? Фото © Wikipedia / Мэттью Брэди

Американский политик и адвокат Клемент Валландигэм за свою жизнь успел побывать членом Конгресса США, однако одним из самых известных эпизодов его биографии стало последнее уголовное дело, за которое он взялся в 1871 году. Валландигэм защищал Томаса Макгиэна, обвинявшегося в убийстве мужчины по имени Томас Майерс, погибшего во время потасовки.

Адвокат придерживался версии, согласно которой погибший мог случайно ранить себя сам, поэтому для оправдания своего подзащитного ему необходимо было доказать, что подобное развитие событий действительно возможно. Валландигэм решил наглядно продемонстрировать коллегам свою теорию, однако во время реконструкции произошёл случайный выстрел, в результате которого юрист получил тяжёлое ранение.

17 июня 1871 года адвокат скончался, а его подзащитного впоследствии оправдали. Таким образом, Валландигэм собственным трагическим примером подтвердил возможность того, что человек может случайно нанести себе смертельное ранение при обстоятельствах, подобных тем, которые рассматривались в суде. Правда, самому адвокату узнать окончательный исход дела уже не довелось.

Шервуд Андерсон — писатель, которого убила зубочистка

Смерть Шервуда Андерсона: как случайно проглоченная зубочистка привела к перитониту и погубила писателя? Фото © Wikipedia /

Карл Ван Вехтен

Американский писатель Шервуд Андерсон, автор знаменитого сборника рассказов «Уайнсбург, Огайо», оказал значительное влияние на развитие американской литературы XX века, в том числе на творчество Эрнеста Хемингуэя и Уильяма Фолкнера. Однако причиной смерти человека, пережившего множество жизненных потрясений и успевшего построить успешную литературную карьеру, стал совершенно обыденный предмет.

В 1941 году Андерсон отправился в путешествие по Южной Америке, во время которого почувствовал себя настолько плохо, что его пришлось госпитализировать в Панаме. Состояние писателя стремительно ухудшалось, а 8 марта он скончался в возрасте 64 лет от перитонита — воспаления брюшины.

Как выяснилось впоследствии, причиной заболевания стала деревянная зубочистка, которую Андерсон случайно проглотил. По сведениям архива Техасского университета, она находилась в коктейле мартини. Попав в пищеварительный тракт, зубочистка повредила стенку кишечника, что привело к развитию опасного воспалительного процесса.

Особенно трагично то, что человек может даже не заметить, как проглотил подобный предмет, а появившиеся спустя некоторое время симптомы далеко не всегда позволяют сразу установить причину недомогания. В случае с Андерсоном обычная зубочистка оказалась смертельно опасной.

Хрисипп — философ, который умер от собственной шутки

Смерть Хрисиппа от смеха: что античные авторы рассказывали о философе, осле, инжире и роковой шутке мыслителя? Фото © Wikipedia

Древнегреческий философ Хрисипп был одним из наиболее выдающихся представителей стоицизма, философского учения, в основе которого лежали самообладание, разумное отношение к происходящему и умение сохранять спокойствие даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Тем ироничнее выглядит история его смерти, поскольку, согласно одной из античных версий, философ погиб именно потому, что не смог совладать с собственными эмоциями.

Об обстоятельствах гибели Хрисиппа писал античный историк философии Диоген Лаэртский. По его словам, однажды философ увидел осла, который ел инжир, и предложил дать животному ещё и вина, чтобы оно могло запить своё угощение. Собственная шутка настолько развеселила Хрисиппа, что у него начался приступ неудержимого смеха, после которого он скончался.

Правда, тот же Диоген Лаэртский приводит и другую версию смерти мыслителя, связанную с употреблением вина, поэтому установить, что именно произошло более двух тысяч лет назад, едва ли возможно. Однако история об осле оказалась настолько запоминающейся, что сегодня Хрисиппа нередко вспоминают именно как человека, который в буквальном смысле умер от смеха.

Гарри Хой — юрист, который слишком доверял современным технологиям

Смерть Гарри Хоя: как канадский юрист выпал с 24-го этажа, пытаясь продемонстрировать прочность офисного окна? Фото © vital-drobishev.livejournal.com

Если обстоятельства смерти людей, живших несколько столетий назад, ещё можно поставить под сомнение, то гибель канадского юриста Гарри Хоя произошла относительно недавно, в июле 1993 года, причём на глазах у многочисленных свидетелей.

Хой работал в крупной юридической компании, офис которой располагался на 24-м этаже небоскрёба Toronto-Dominion Centre в Торонто. Мужчина был настолько уверен в прочности панорамных окон здания, что периодически демонстрировал окружающим их надёжность, бросаясь всем телом на стекло. Во время одного из приёмов, организованных для будущих юристов, Хой решил повторить свой необычный трюк. Первая попытка прошла успешно, однако во время второй произошла трагедия, поскольку оконная конструкция не выдержала нагрузки и вылетела из рамы вместе с мужчиной, который упал с высоты 24-го этажа.

Самое невероятное в этой истории заключается в том, что стекло, прочность которого пытался продемонстрировать юрист, действительно не разбилось. Подвело крепление: Хой, очевидно, учитывал прочность стекла, но не надёжность его установки. Мужчине было всего 38 лет.

Тихо Браге — астроном, которого могло погубить хорошее воспитание

Смерть Тихо Браге: почему гибель астронома связывают с правилами этикета? Фото © Wikipedia

Датский астроном Тихо Браге был одним из величайших учёных своего времени, который сумел добиться невероятной точности в наблюдениях за небесными телами ещё до появления телескопа. Собранные им данные впоследствии помогли Иоганну Кеплеру сформулировать законы движения планет, однако обстоятельства смерти самого Браге оказались не менее необычными, чем его научная биография.

В октябре 1601 года астроном посетил званый ужин в Праге, во время которого почувствовал потребность сходить в туалет. Однако, согласно историческим свидетельствам, Браге не решился покинуть стол, поскольку считал подобное поведение нарушением этикета и проявлением неуважения к хозяину дома. Когда учёный наконец вернулся домой, выяснилось, что он практически не способен самостоятельно опорожнить мочевой пузырь, а его состояние начало стремительно ухудшаться. В течение последующих 11 дней Браге страдал от тяжёлого недомогания, после чего скончался.

Как древнегреческого драматурга убила упавшая с неба черепаха

Как умер Эсхил: откуда взялась античная легенда о черепахе, которую хищная птица сбросила на голову драматурга? Фото © Wikipedia / Zde

Эсхил, которого принято считать одним из основоположников древнегреческой трагедии, за свою жизнь успел принять участие в греко-персидских войнах и создать десятки драматических произведений, однако, если верить античным авторам, обстоятельства его собственной гибели оказались достойны скорее комедии.

Согласно преданию, незадолго до смерти Эсхил получил пророчество, согласно которому его должен был погубить упавший сверху предмет. Пытаясь избежать печальной участи, драматург якобы предпочитал проводить время под открытым небом, где ему, как он рассчитывал, ничто не могло угрожать.

Однако однажды над Эсхилом пролетела хищная птица, которая несла в когтях черепаху. Подобным образом некоторые птицы охотятся на этих рептилий, сбрасывая их с высоты на камни, чтобы разбить панцирь и добраться до мяса. Согласно версии древнеримского писателя Валерия Максима, птица приняла лысую голову драматурга за камень, сбросила на неё черепаху и тем самым убила мужчину.

Зачем Гераклит обмазался навозом

Как умер Гераклит: что античные источники рассказывают о болезни философа, лечении навозом и нападении собак? Фото © Wikipedia / Иоганн Морельсе

Древнегреческий философ Гераклит Эфесский, с учением которого связывают знаменитое выражение «Всё течёт, всё меняется», прославился своим непростым характером и критическим отношением к окружающим. Согласно античным источникам, в какой-то момент мыслитель предпочёл уединённую жизнь вдали от людей, однако впоследствии был вынужден вернуться в город из-за проблем со здоровьем.

Гераклит страдал от водянки, как в древности называли патологическое скопление жидкости в организме, сопровождавшееся выраженными отёками. Согласно Диогену Лаэртскому, философ рассчитывал избавиться от болезни при помощи тепла, которое должно было вывести из его тела лишнюю влагу, однако в качестве лечебного средства он выбрал коровий навоз.

По одной из версий, Гераклит обмазал себя навозом и попытался таким образом прогреться. Однако вещество засохло на его теле, а сам философ оказался настолько беспомощным, что не смог самостоятельно от него избавиться. Согласно преданию, в таком виде мужчину обнаружили собаки, которые не распознали в нём человека и растерзали его.

А какая из этих десяти историй показалась вам настолько невероятной, что вы бы никогда не поверили в неё, увидев в художественном фильме? Между прочим, в прошлом человека могли погубить не только нелепое стечение обстоятельств, но и попытки поправить собственное здоровье. Ведь когда-то врачи совершенно серьёзно прописывали героин от кашля, а свинец — от диареи. О том, какими ещё опасными средствами лечили людей в прошлом, Life.ru рассказывал ранее.