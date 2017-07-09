Хэмилтон демонстративно не пожал руку Феттелю на Гран-при Австрии

Британский гонщик, представляющий в "Формуле-1" команду Mercedes, проигнорировал просьбу журналистов пожать руку пилоту из Ferrari.

Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель продолжают конфликтовать. Перед Гран-при Австрии британец отказался пожать руку немецкому пилоту на камеру журналистам.

Напомним, что конфликтовать гонщики начали с гонки на Гран-при Баку.

После инцидента Международная автомобильная федерация (ФИА) не наложила санкций на Феттеля, а Хэмилтон получил 10-секундный штраф.