Хэмилтон демонстративно не пожал руку Феттелю на Гран-при Австрии
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Британский гонщик, представляющий в "Формуле-1" команду Mercedes, проигнорировал просьбу журналистов пожать руку пилоту из Ferrari.
Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель продолжают конфликтовать. Перед Гран-при Австрии британец отказался пожать руку немецкому пилоту на камеру журналистам.
Напомним, что конфликтовать гонщики начали с гонки на Гран-при Баку.
После инцидента Международная автомобильная федерация (ФИА) не наложила санкций на Феттеля, а Хэмилтон получил 10-секундный штраф.
Сегодня, 9 июля, в Австрии состоится девятый этап "королевских гонок".