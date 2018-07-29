Гонщик Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Сироткин — 16-й

Гонку в Будапеште на автодроме Хунгароринг выиграл пилот из Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал главный конкурент британца Себастьян Феттель, представляющий Ferrari, а замкнул тройку лидеров его напарник по команде Кими Райкконен.

Для Хэмилтона это уже пятая победа в сезоне и шестая — на этой трассе. Интересно, что среди гонщиков есть примета: кто становится первым на Гран-при Венгрии — по итогу сезона не выигрывает чемпионат. Лишь выдающемуся Михаэлю Шумахеру удавалось нарушить эту традицию. Посмотрим, сможет ли Хэмилтон, который является лидером чемпионата, также разрушить этот миф.

Отметим, что российский гонщик из Williams Сергей Сироткин не смог финишировать в очковой зоне. Он стал лишь 16-м.