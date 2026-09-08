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Опубликовано 8 сентября, 14:53

114 млн для Долиной: Адвокат рассказал, смогут ли приставы выбить деньги из осуждённых

Адвокат Жорин: С осуждённых за обман Долиной будут удерживать до 70% дохода

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Лариса Долина отсудила 114 млн рублей у посредников, которым передала деньги за квартиру после общения с мошенниками. Адвокат Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru», как может проходить взыскание средств.

После вступления решения суда в силу приставы смогут обратить взыскание на счета, имущество, имущественные права и доходы должников. То, что осуждённые находятся в колонии, не освобождает их от обязанности возместить ущерб.

По словам Жорина, удержания могут производиться и из заработка заключённых. При возмещении ущерба от преступления размер удержаний может достигать 70% дохода. Если же у должников не окажется существенных активов, фактическое получение всей суммы в 114 млн рублей может растянуться на длительный срок.

Долина въехала в квартиру беглого американского пианиста, подозреваемого в хищении 5 млрд рублей в России
Долина въехала в квартиру беглого американского пианиста, подозреваемого в хищении 5 млрд рублей в России

Напомним, Лефортовский суд Москвы обязал Анжелу Цырульникову и Андрея Основу солидарно выплатить Ларисе Долиной 114,12 млн рублей в качестве компенсации ущерба от аферы с квартирой. Иск к Дмитрию Леонтьеву и Артуру Каменецкому выделен в отдельное производство.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников органов, обманули певицу Ларису Долину. Они убедили её перевести деньги на «безопасные счета» и фиктивно продать её пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей. В результате у артистки было похищено более 175 миллионов, а общий ущерб составил 317 миллионов. Четверо обвиняемых получили от 4 до 7 лет лишения свободы, но квартира, по решению Верховного суда, осталась у покупательницы Полины Лурье. Эта ситуация привела к появлению серии аналогичных преступлений, известных как «эффект Долиной», включая случаи с молодой преподавательницей Нино и пенсионеркой, которая подожгла свою квартиру.

Сейчас Лариса Долина живёт в элитном жилом комплексе «Премьер» в Гагаринском районе Москвы. Чтобы избежать повторения подобной схемы, она оформила на свою дочь новую квартиру стоимостью 250 миллионов рублей. Примечательно, что ранее это жильё принадлежало американскому пианисту, который находится в бегах и обвиняется в хищении 5 миллиардов рублей в России.

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Дарья Денисова
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