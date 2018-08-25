Дождь помешал "Феррари". Хэмилтон выиграл квалификацию в "Спа", Сироткин – 18-й
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
В Бельгию лидером чемпионата приехал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Однако во время свободных заездов быстрее был его оппонент из "Феррари" Себастьян Феттель. Доминирование итальянской команды продолжилось и в квалификации: Райкконен и Феттель во втором сегменте поочерёдно установили рекорды трассы.
Однако в третьем сегменте пошёл дождь, значительно снизив время круга, но только обострив борьбу за поул-позицию. В итоге в тяжёлых дождевых условиях победу в квалификации одержал лидер чемпионата Льюис Хэмилтон. Феттель будет стартовать со второго места. Третье и четвёртое места неожиданно заняли пилоты команды "Форс-Индия" Эстебан Окон и Серхио Перес.
BREAKING: Lewis Hamilton will start Sunday’s Belgian Grand Prix from POLE! #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/tjjb6itNWW— Formula 1 (@F1) 25 августа 2018 г.
Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин снова переквалифицировал своего напарника, но не смог пройти даже во второй сегмент. Он стартует завтра в гонке с 18-го места.
Гран Бельгии состоится завтра, 26 августа, начало в 16:00 по московскому времени.